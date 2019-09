Fiera delle Parole 2019 a Montegrotto Terme

«Bentornati alla Fiera delle Parole: proprio come in una fiera d’altri tempi, i nostri appuntamenti sono occasioni in cui ciascuno può offrire il proprio contributo, il proprio punto di vista, la propria prospettiva e portarsi a casa un’idea, uno sguardo differente, una nuova profondità di campo», queste le parole di Bruna Coscia, Direttore artistico della fiera.

La fiera delle parole torna dal 14 settembre a Montegrotto terme.

In calendario 19 appuntamenti da non perdere, si parte sabato con il filosofo Galimberti. Tra gli altri ospiti Vito Mancuso, Timur Vermes, Mario Calabresi, Sergio Rizzo, federico Rampini, Laura Efrikian, Vera Slepoj, Cinzia Tani e l’Ensemble dei Solisti Veneti.

Non è mancato l'orgoglio del sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello: «Siamo lieti di aprire per il quarto anno la rassegna Fiera delle Parole e dare alla Città l’occasione di essere protagonista di una rassegna di risonanza nazionale. Ci auguriamo anche quest’anno che tutti coloro che vorranno partecipare al festival condividano con noi l’idea che la cultura è l’unico bene della comunità da condividere e moltiplicare».Dettagli

Programma

Il programma può subire variazioni che verranno segnalate sul sito www.lafieradelleparole.it e sulla pagina Facebook.

Sabato 14 settembre

ore 21 Piazza Primo Maggio in caso di maltempo Hotel Petrarca-Sala Grande

Umberto Galimberti

“La bellezza. Legge segreta della vita”

Domenica 15 settembre

ore 16 Hotel Tergesteo

Isabel Russinova

“La regina delle rose”

Con Sergio Gnudi

ore 18 Hotel Terme Olimpia

Laura Pisanello

“Fiabe e leggende dei Colli Euganei”

illustrazioni di Donatella Besa

con Cristina Sartori

ore 21 Piazza Primo Maggio in caso di maltempo Hotel Terme Olimpia

Enrico Galiano e Pablo Perissinotto

“Prima le donne”

Lunedì 16 settembre

ore 21 Hotel Antoniano

I Tremo

“Parole e Musica”

Martedì 17 settembre

21 Piazza Primo Maggio in caso di maltempo Hotel Terme Olimpia

I Calicanto

“Rosa dei 20” concerto

Mercoledì 18 Settembre

ore 21 Hotel Tergesteo

Vera Slepoj

“La psicologia dell’Amore”

Giovedì 19 settembre

Ore 21 Hotel Sollievo

Cinzia Tani

“Donne di spade”

Con Sergio Gnudi

Venerdì 20 settembre

Ore 21 Hotel Petrarca

Vito Mancuso

“La via della Bellezza”

Sabato 21 settembre

Ore 16.30 Hotel Continental

Sergio Gnudi Sergio Altafini

“Eridanea Tre Miti sulle acque del Basso Po-Eridano”

ore 16.30 Hotel Millepini-Sala Europa

Fabio Geda

"Una Domenica"

Con Nicolò Menniti Ippolito

Ore 18 Hotel Millepini-Sala Europa

Timur Vermes

“Gli affamati e i sazi”

Con Marco Balzano

Ore 21 Hotel Millepini-Sala Europa

Sergio Rizzo

“La memoria del criceto”

Con Nicolò Menniti Ippolito

Domenica 22 settembre

ore 21 Hotel Petrarca

Mario Calabresi

“La mattina dopo”

Con Silvia Giralucci

Lunedì 23 settembre

ore 21 Hotel Terme Olimpia

Mestrino Dixieland Jazz Band

“C’era una volta New Orleans”

Martedì 24 settembre

Ore 21 Piazza Primo Maggio o Palaberta

Corpi Solaris e Coro San Pietro

“Legami di cuore…legami dal cuore”

Mercoledì 25 settembre

Ore 21 Hotel Sollievo

Federico Rampini

“L’oceano di mezzo. Un viaggio lungo 24.539 miglia”

Giovedì 26 settembre

ore 21 Hotel Marconi

Laura Efrikian

Incontri - Un pozzo per l’Africa

Venerdì 27 settembre

Ore 21 Duomo

Ensemble Vivaldi de’ I Solisti Veneti Concerto

Info web

http://www.fieradelleparole.it/?fbclid=IwAR0l_ufmQ8zWyDE85vxqBnO7TwWYVjyvWFMhbayF1Mbs-gaVMql67JHBxZ4