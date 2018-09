Fiera delle Parole 2018, tutti gli incontri e le iniziative in programma a Padova

Dal 2 al 7 ottobre 2018 torna a Padova la Fiera delle Parole, l’attesissima 12esima edizione del festival letterario che per cinque giorni farà di Padova la capitale della cultura grazie ai numerosiincontri con i nomi più importanti della letteratura, del cinema, della musica, dell’arte e del giornalismo, italiani e stranieri.

Anche la dodicesima edizione si snoda lungo un percorso che, partendo il 12 settembre da Montegrotto ed Abano Terme, arriva a Padova il 2 ottobre con un ricco calendario di appuntamenti culturali e letterari.

Padova può contare sulla nobile tradizione umanistica e intellettuale e sulle storiche sedi che accoglieranno gli ospiti della Fiera: dal salone trecentesco di Palazzo della Ragione alle stanze di Palazzo Moroni; dalle prestigiose sale del Caffè Pedrocchi, della Sala Carmeli e delalla Sala dei Giganti.

Per non parlare poi del Palazzo del Bo con le splendide Aula Magna e Aula Nievo.

Non manca tuttavia il coinvolgimento dei luoghi deputati alla vita pubblica di chi vive quotidianamente la città: spazi di aggregazione giovanile come il Centro Universitario di via Zabarella o destinati alla cultura per vocazione come il Centro Culturale Altinate San Gaetano; luoghi e le librerie del centro.

Oltre a essere un’importante vetrina per scrittori, artisti e giornalisti e un evento atteso da decine di migliaia di persone ogni anno, la Fiera delle Parole è un’occasione irrinunciabile per far scoprire a bambini e ragazzi, gli uomini e le donne di domani, il piacere di leggere, approfondire, riflettere e condividere.

Ecco gli Autori presenti all’edizione 2018 della Fiera delle Parole. Ingresso libero a tutti gli eventi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La manifestazione è ideata e diretta da Bruna Coscia.

