Fiera delle Parole 2017, Tour letterario a Villa dei Vescovi

In occasione della Fiera delle Parole, Lovivo Tour Experience, in collaborazione con Cuore di Carta, propone un’esperienze unica ed esclusiva per gli appassionati della cultura e della letteratura italiana, affiancando agli appuntamenti del festival, una serie di Tour Letterari che prevedono esperienze di scoperta del Parco Letterario® Francesco Petrarca e Dei Colli Euganei.

TOUR A VILLA DEI VESCOVI

24 settembre, ore 10.30 -12

Tour Letterario a Villa dei Vescovi

“Festa in villa con il mago”

Dal Rinascimento al Novecento, dialogando con Alvise Cornaro e Dino Buzzati

A cura di Claudia Baldin

Ore 12-12.30

Matinée di musica classica con nella Loggia di Villa dei Vescovi

PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione 15 euro a persona

Prenotazione obbligatoria a Lovivo Tour Experience:

049.2969340 - info@lovivo.it

www.lovivo.it

http://bit.ly/2xve62p

