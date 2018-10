Antica fiera franca del bestiame e transumanza a Gazzo

La Pro Loco Gazzo organizza dal 12 al 14 ottobre l'antica fiera franca del bestiame di Gazzo, a cui il giorno 10 si aggiunge la festa della transumanza.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

In programma festa del volontariato, mostra di bovini di razza Rendena, passaggio della mandria, stand gastronomico con specialità tipiche e tante altre attrazioni, come mostra-mercato dell'artigianato e del commercio locale, bancarelle di hobbistica e di prodoti a chilometro zero, mostra trattori, auto, moto d'epoca e oggetti vari della vita d'altri tempi.