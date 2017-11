La Pro Loco Polverara organizza la tradizionale fiera mercato della Gallina di Polverara, in programma dal 26 novembre al 10 dicembre nei giorni 26 novembre, 1-2-3 e 7-8-9-10 dicembre.

Come ogni anno sono previsti la mostra delle galline e mercatino per le vie del centro (3-8-10 dicembre), il raduno di 500 e macchine d'epoca, musica, intrattenimento, spettacoli, animazione per bambini e grande serata latina il 10 dicembre.

Immancabile lo stand gastronomico con servizio di ristorazione all'interno di una struttura riscaldata con piatti tipici, apert tutte le sere dalle 19, sabato e domenica 8 dicembre anche a pranzo dalle 12.

Domenica 26 novembre dalle 7.30 alle 12.30 si svolge la terza Marcia della Gallina, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero con percorsi di 6, 12, 18 chilometri.

