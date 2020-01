51esima mostra internazionale felina in Fiera a Padova

In fiera a Padova, il 18-19 gennaio, l’esposizione internazionale felina.

Dettagli

È al giro di boa. L’esposizione internazionale felina di Padova giunge quest’anno alla sua 51a edizione e tra una settimana torna in fiera. Sabato 18 e domenica 19 gennaio, arrivano ‘I gatti più belli del mondo’. Centinaia di esemplari provenienti da tutta Italia ed Europa, campioni pluripremiati, sfileranno sotto gli occhi di una giuria internazionale.

Dove e quando

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 19, è gratis per tutti i bambini fino ai 10 anni. Per loro sarà allestita una speciale area bimbi. Biglietto ridotto per gli over 65.

Prezzi* biglietti

Intero: 12 euro

Ridotto Over 65: 10 euro

Entrata gratuita: bambini fino a 10 anni se accompagnati, disabili quando necessitino di un accompagnatore o se con una disabilità superiore al 75%, forze dell'ordine in divisa, giornalisti muniti di tesserino, soci ENFI.

*Esclusa prevendita e commissioni di servizio

Scopri il programma completo su: https://www.igattipiubellidelmondo.it/index.html

Il concorso

Nel corso delle due giornate, all’interno del padiglione 15, sarà possibile vedere e conoscere i mici, assistere al lavoro della giuria e alle premiazioni. Due i focus speciali di questa edizioe. Sabato i riflettori si accenderanno sui gatti persiani, mentre domenica, al centro dell’attenzione, la razza Maine Coon, i giganti d’America.

Concorso speciale anche per tutti i gatti non di razza che vivono in tante case. Ancora aperte le iscrizioni, per partecipare basta iscriversi sul sito www.igattipiubellidelmondo.it, nella sezione ‘espositori’.

L’esposizione internazionale felina è organizzata da Movimento Azzurro in collaborazione con il Club Felino di Verona, sotto l’egida dell’E.N.F.I. - Ente Nazionale Felinotecnica italiana. La mostra è realizzata in partnership con TOP CAT e con il sostegno di Farmina.

«Una mostra che di anno in anno sa rinnovarsi e portare in città gli esemplari più belli del mondo – spiega il presidente del Club Felino di Verona Maria Sole Farinelli -. Un evento per tutti, soprattutto per i più piccoli che hanno la possibilità di entrare gratuitamente e conoscere da vicino tutte le più belle razze o, previa iscrizione, di portare il loro gatto e di farlo partecipare al concorso speciale per i mici di casa».

Info web

https://www.facebook.com/events/456110831608396/

https://www.igattipiubellidelmondo.it/index.html

https://www.facebook.com/gattidelmondo/