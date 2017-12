Fiera di Natale, tornano le bancarelle natalizie nel centro storico di Padova

Dall’8 dicembre al 7 gennaio, dalle 8 alle 20, torna in centro storico a Padova la Fiera di Natale, con gazebo adibiti alla vendita in piazza dei Frutti, via Marsilio, via Oberdan, via Battisti, via Santa Lucia e via Risorgimento.

MERCATINI

Durante il periodo natalizio, i tradizionali mercati del centro (piazza delle Erbe, piazza dei Frutti e piazza dei Signori) possono osservare l’orario della fiera.

Per il mercato di Prato della Valle del sabato sono previste alcune edizioni straordinarie nelle domeniche del 10 e del 24 dicembre.

Inoltre, dall’8 al 24 dicembre è presente, in prato della Valle, il mercatino per la vendita di abeti natalizi.