Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/134051893961186/

Per il quarto anno torna la Fiera di Natale a Villafranca Padovana, in programma venerdì 8 dicembre a partire dalle 8 sarà possibile passeggiare per le vie del centro del paese, dove sarà allestita una grande mostra mercato con tante idee e suggerimenti per i regali natalizi.

ore 10.30: inaugurazione ufficiale della fiera in presenza delle autorità locali con benedizione del presepe. Per tutto il giorno divertimento per bambini, aree food lungo il percorso e cioccolata ed in brulé per tutti

ore 14.30: corsa dei Babbi Natale per le vie del centro

ore 15.30: concerto di Natale

ore 17: grande Tombola di Natale