Fiera di San Bartolomeo a Battaglia Terme - speciale anniversario duecento anni

L'amministrazione comunale organizza anche quest'anno la fiera di San Bartolomeo a Battaglia Terme, che si tiene nei giorni dal 19 al 22 agosto e che raggiunge il grande traguardo dei duecento anni.

L'antica fiera si ripete da tempo immemore, con momenti di aggregazione per bambini, luna park, stand gastronomici, mercato di prodotti tipici ed intrattenimenti vari, quest'anno anche spettacoli di strada con giocolieri e farfalle danzanti, tombola e fuochi d'artificio.

In più la sera del 22 agosto arriva la "NotTe di San Bartolomeo", con musica, gastronomia e tanti altri eventi nei locali del paese, grazie alla collaborazione di commercianti ed esercenti.

A seguire tombola e spettacolo pirotecnico lungo il canale.

