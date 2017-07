368° Fiera di San Lorenzo a Vo' Euganeo

La Pro Loco di Vo' Euganeo organizza anche quest'anno la tradizionale fiera di San Lorenzo, una vera e propria istituzione giunta alla 368esima edizione, che si terrà dal 5 al 10 agosto.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Le serate propongono per ragazzi e famiglie un vasto Luna Park, pesca di beneficenza e un ricco stand gastronomico dove è possibile gustare il piatto tradizionale della fiera, la trippa in brodo e alla parmigiana.

Nell'area giovani troveranno spazio panini caldi con porchetta accompagnati da birra bionda e rossa, aperitivi e vino dei Colli.

In piazzetta Martiri serate musicali a partire dalle ore 22.

Nella giornata del 10 agosto avrà luogo la tradizionale Fiera di San Lorenzo e troverete trippa a volontài allo stand gastronomico.

PROGRAMMA

Sabato 5 agosto

Musica con i Fuorizona - Cover band Ligabue con SPECIAL GUEST Davide Pezzin, bassista ufficiale della band del Liga

Domenica 6 agosto

Morgan DJ - Afro music

Mercoledì 9 agosto

StereoCittà - Dj Reba

Giovedì 10 agosto

Dj Tilo con Schiuma party

INFORMAZIONI

347.4789925 - http://www.prolocovo.com/it/eventi.html#sanlorenzo2016