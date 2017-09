Fiera di San Matteo a Piazzola sul Brenta

Il 16 e 17 settembre a Piazzola sul Brenta torna la tradizionale sagra e fiera di San Matteo in piazza Paolo Camerini, con Luna Park e mercatino, raduno di Vespa e Lambretta, cene in piazza lungo il porticato della villa, musica e divertimento per tutta la famiglia.

