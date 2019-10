Fiera dei Santi a Monselice

Il Sindaco di Monselice Avv. Giorgia Bedin e l'Amministrazione Comunale presentano la tradizionale "Fiera dei Santi", un appuntamento che si ripete annualmente e atteso da tutta la cittadinanza.

Venerdì 1 novembre 2019 alle ore 9.30

Inaugurazione Fiera dei Santi e Fiera Agricola

Area di via Piave, adiacente l'Agrimons

Durante la fiera dei Santi gli agricoltori del mercato della freschezza AGRI MONS, orgoglio di Monselice perche' primo mercato contadino nato in Italia, vi aspettano per un percorso culturale, degustando i loro prodotti di stagione in versione cibo di strada e visitare la fiera agricola.

Programma: in aggiornamento

26 ottobre

Presentazione libro 'Meditazioni' di Ermes Temporin

Palazzo della Loggetta, ore 16

a cura della Biblioteca in collaborazione con ANMI

27 ottobre

Colori e sapori d'autunno 18ª edizione

Lungo le vie del centro storico e nelle piazze della cittadina murata: esposizione e degustazione di prodotti tipici, rassegna di vecchi mestieri, artigianato creativo, spettacoli itineranti, visite guidate ai monumenti, stand gastronomico della Pro Loco.

a cura della Pro Loco Monselice

Fino al 24 novembre

identità_memoria_oblio. Mostra fotografica.

Areafotografica via Marco Polo 20b. Oltre 60 fotografie d'autore realizzate da Cesare Ballardini, Gian Luca Eulisse, Chiara Natta, Raffaella Sacchetti, Prosdocimo Terrassan, Marco Vincenzi.

Orario ven-dom 18-20

31 ottobre - 3 novembre

PESCA DI BENEFICENZA e STAND GASTRONOMICO

Patronato Immacolata

a cura della Parrocchia del Duom

1 novembre

Inaugurazione Fiera dei Santi e Fiera Agricola - ore 9.30

Area di via Piave, adiacente l'Agrimon

1-2-3 novembre

GRANDE FIERA MERCEOLOGICA in centro storico

FIERA AGRICOLA in via Piave

Esposizione di trattori d'epoca

"Battesimo della sella" per i bambini con la presenza di pony e cavalli

Spettacoli con i cavalli tutti i giorni alle ore 11

Giri in carrozza

Rappresentazione antichi mestieri

Intrattenimento musicale dell'Associazione culturale c/o Agrimons

Parcheggio bici gratuito c/o Agrimons

1-2-3 novembre

Grande LUNA PARK in Campo della Fiera e via Argine Destro.

1-2-3 novembre

36ª Mostra micologica di Monselice

Chiesa di Santo Stefano - Via M. Carboni

orario 9-13/15-19. Ingresso gratuito.

Esposizione di centinaia di specie di funghi curiosi, commestibili, velenosi.

Esperti micologici saranno a disposizione per rispondere alle domande e svelare i segreti del mondo fungino e distribuire i programmi delle escursioni e delle serate 2020.

a cura del Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense

1-2-3 novembre

Stand panini caldi in piazza Mazzini

a cura della Pro Loco

1 novembre

Cerimonia consegna Palio dei Santi Giostra della Rocca

a cura dell'Associazione Giostra della Rocca

ore 9.30 Aula Aldo Businaro - Castello di Monselice

Con la partecipazione del Coro San Martino

2 novembre

Santo Patrono - Commemorazione dei defunti

2 novembre

Leggende e misteri di Monselice

Visite guidate gratuite a cura del GAL Patavino. Le visite partono alle ore 10 e alle ore 14 dall'ufficio turistico, via del Santuario 6

a cura del GAL Patavino in collaborazione con Città di Monselice

2 novembre

Palazzo della Loggetta ore 16

Proiezione de "Il gioco del silenzio", cortometraggio ispirato alla duplice tragedia che colpì la frazione di San Cosma nel 1945, ultimo sanguinoso lascito di una guerra che era ormai conclusa.

3 novembre

Celebrazione del 4 Novembre Anniversario della vittoria di Vittorio Veneto

ore 9 Via dell’Aeronautica (Capitello Madonna di Loreto)

ore 10.15 Santa Messa in Duomo

ore 11 Cerimonia al Monumento ai Caduti

Con la partecipazione della Banda Città di Monselice e le Majorettes e rappresentanza di Studenti degli Istituti scolastici di Monselice

a cura della Città di Monselice e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma

3 novembre

"Dai Colli all’Adige": Bike and Wild - VISITE GUIDATE gratuite

Ciclotour delle leggende tra Battaglia Terme e Monselice

ore 9, Museo Navigazione fluviale, via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme (PD)

a cura del GAL Patavino in collaborazione con Comune di Battaglia T. e Città di Monselice

3 novembre

Fattoria agri-didattica La Pignara Festa della molitura delle olive con frantoio del '500

9 - 10 novembre

Festa del Bambino Campo della Fiera

9 novembre

Lettura animata "Misteriose storie autunnali"

Biblioteca comunale - ore 10.30

Conferenza "Quando i Celti arrivarono a Monselice"

Palazzo della Loggetta - ore 16

a cura della Biblioteca comunale

16 novembre

Leonardo, il genio del Rinascimento

Palazzo della Loggetta - ore 16

a cura della Biblioteca comunale



Bando relativo alla realizzazione della Fiera dei Santi del 1738

dall'Archivio Storico di Monselice

