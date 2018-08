Fiera degli uccelli e rassegna cinofila a Trebaseleghe

Domenica 2 settembre dalle ore 6.30, il Parco del Draganziolo di Trebaseleghe e le vie limitrofe ospiteranno la 30esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila, a cura dell’associazionene Federcaccia.

L'evento, collaterale alla 832esima edizione della "Fiera dell’Agricoltura e dell’Artigianato – Fiera dei Mussi", prevede la mostra delle arti e dei mestieri di un tempo, la mostra dei piccioni, la mostra herpetologica, di uccelli rapaci, di aeromodellismo, bonsai, pesca, radio amatori, auto d’epoca e molto altro.

Programma

ore 6.300: inizio esposizione uccelli da canto varie specie

ore 7.30: apertura ed esposizione delle mostre in programma

ore 8: inizio rassegna giuria per gare canore

ore 9.30: partenza da rist. Belvedere e sfilata per le vie del centro dei mitici trattori d'epoca Gats

ore 10: inizio esibizione Hip Hop a cura di Two Step

ore 10.15: ritrovo autorità in pizza Principe di Piemonte e sfilata per le vie del centro, accompagnati dalla banda Filarmonica Mazzarollo e Majorettes Blue Bells di Trebaseleghe

Esibizioni gruppo Arcieri Decumano Maximus e II Basilisco Sagittario

Esibizione di chioccolo dei campioni Nazionali Rizzo

18° Raduno auto d'epoca di valenza storica anni '40 e '60 con sfilata per le vie del paese

ore 10.30: Scuola di Canottaggio sul Fiume Draganziolo

ore 11.30: classifica e premiazioni rassegna ornitologica

ore 14.30: inizio iscrizioni per rassegna cinofila amatoriale (aperta a tutte le razze)

ore 16: inizio giudizio gare rassegna cinofila

ore 16.30: concorso cane fantasia per bastardini e meticci

ore 18: Ring d'onore

Per tutta la giornata si svolgeranno varie mostre ed esibizioni:

- mostra arti e mestieri di un tempo a cura Gruppo Ecologico Tiveron

- esibizione Arcieri Decumanu Maximus

- esibizione con i campioni italiani di tiro con l'arco a cura dell'Associazione Decumanus Maximus. Tiri di prova libera

- esibizione del gruppo arcieri storici medievali Il Basilisco Sagittario - tiri di prova libera

- mostra Micologica 27^ Edizione - Org. Gruppo G. Bresadola di Padova

- mostra Herpetologica allestita dal Sig. Nicoletti

- mostra Uccelli Rapaci

- mostra Aereomodellismo a cura dell’Associazione Aeromodellisti Massanzago

- mostra oggetti antichi, allestita dal Sig. Giantin Umberto

- mostra Bonsai a cura di Sara Guidolin

- mostra statica trattori d'epoca - G.A.T.S. Piombino Dese e Trebaseleghe Gruppo Amatori Trattori Storici e Attrezzature Agricole

- 18° mostra d'auto d'epoca - valenza storica anni 40'/60' e sfilata per la vie del paese

- esibizione canoe fiume Draganziolo

- mostra di pesca - Ass. Il Draganziolo

- prova di tiro a segno libero con carabina ad aria compressa (libera vendita) in palio due carabine offerte da Diana Caccia E Pesca

- mostra statica Radio Amatori A.R.I. - Associazione Radioamatori della Riviera del Brenta

- partecipazione Croce Rossa Italiana

Contatti

Informazioni e adesioni:

3803573493 - (ore pasti) 049.9386401 - (dopo le 15) 3450873920.