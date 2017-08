Ultima fiera di Valbona tra storia, hobbistica e antiquariato

Purtroppo tutto ha una fine... e in vista della chiusura definitiva del Castello di Valbona annunciata per il 31 ottobre, siete tutti invitati a questo ultimo appuntamento con la:

♜ Fiera di Valbona ♜ domenica 10 settembre



In questi ultimi 4 anni la "Fiera di Valbona" è stato l'appuntamento fisso di ogni 2° domenica del mese nel parco del Castello più magico del Veneto. Mercatino di storia, vintage, sapori e meraviglie fatte a mano che hanno fatto sognare grandi e piccini. Dovendo dare l'addio a questa fantastica location che il 31 ottobre cesserà l'attività, vogliamo festeggiare tutti assieme per l'ultima volta con una giornata indimenticabile..

dalle ore 11

#Mercatino - saranno presenti i banchi più belli che hanno esposto alla Fiera di Valbona negli ultimi 4 anni con articoli di #antiquariato #modernariato #hobbistica #prodottidellaterra #bigiotteria #prodottiperilcorpo... e molto altro!

#GiochiGonfiabili - mentre mamma e papà fanno gli acquisti al mercatino i più piccoli potranno rilassarsi in tutta tranquillità nel nostro baby park

#Pony - nel pomeriggio potrete provare l'emozione di cavalcare un docile pony di Bosco Ranch come gli antichi cavalieri che un tempo dimoravano questa corte www.boscoranchasd.it

#TourdelMistero a cura dell'associazione culturale Ghost Hunter Padova, gli "acchiappafantasmi" padovani che vi accompagneranno in un tour guidato alla scoperta dei misteri e delle strane presenze che da secoli dimorano in questo castello...

#Pranzo e #Cena - all'interno del Castello di Valbona si trovano un ristorante (2° piano), una pizzeria (piano terra) ed una paninoteca (nel parco). E' possibile riservare un tavolo allo 0429.97022

#GrandeParco con #PiccoloZoo nel quale potrete sdraiarvi tranquillamente a prendere il sole, giocare con la palla e portare i vostri amici a quattro zampe... Attenzione: è il parco di una struttura privata e vige il DIVIETO DI PIC NIC, sono presenti apposite aree ristoro.

▷ INGRESSO GRATUITO ◃

informazioni:

Castello di Valbona ~ via castello 2 Lozzo Atestino

ai piedi del MONTE LOZZO - Parco del Colli Euganei

tel. 0429.97022

www.castellodivalbona.it

La strada più semplice per raggiungerci: AUTOSTRADA A31 uscita AGUGLIARO proseguire in direzione AGUGLIARO CENTRO poi prendere per LOZZO ATESTINO attraverserete la frazione LANZETTA poi VALBONA

- AMPIO PARCHEGGIO -

info espositori:

fieradivalbona@gmail.com

tel. 349.6337862