Dal 28 aprile al 6 maggio torna con la 42esima edizione la fiera della zootecnia a Rustega di Camposampiero.

Un evento fieristico unico nel suo genere e legato al settore dell’allevamento e alle tradizioni culturali locali.

Protagonisti sono in primis gli equini, i bovini e tutti gli animali di allevamento e da cortile, oltre a molte razze di uccelli che parteciperanno anche a un evento canoro.

Anche quest’anno si conferma la partecipazione di ItaliAlleva come da supporto dell’Arav - Associazione Regionale Allevatori del Veneto.

Programma

La rappresentanza degli animali fa da specchio a un intero settore, quello della zootecnia, che viene valorizzato sia da un punto di vista storico, culturale ed economico, sia da quelloi tecnologico grazie alla presenza delle attrezzature di settore.

La fiera vede la partecipazione di oltre 200 operatori di settore con la presenza di circa 400 animali di varie razze.

Più di 250 bancarelle, mostra di trattori d'epoca, show equestri, intrattenimento per i più piccoli, artisti di strada, via degli antichi mestieri, battesimo del cavallo, mostre razze Haflinger e TPR, mostra avicola.

Stand gastronomico funzionante per tutta la manifestazione.