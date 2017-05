Dal 29 aprile al 7 maggio torna con la 41esima edizione la Fiera della Zootecnia a Rustega di Camposampiero.

Evento fieristico unico nel suo genere legato al settore zootecnico e alle nostre tradizioni culturali, la Fiera della Zootecnia giunge quest'anno al traguardo storico della 41esima edizione.

Data la sua forte storicità e coadiuvata dalle associazioni regionali di settore, la Fiera di Rustega porta come protagonisti tutti gli animali da allevamento partendo dagli equini, con una presenza delle razze Haflinger, T.P.R. e Maremmano, e dai bovini che per anni sono stati i protagonisti tramite appositi concorsi regionali.

Si passa poi alla presenza degli animali avicoli ove viene esposta la grande ricchezza di razze presenti nel nostro territorio veneto per terminare con la presenza delle molte razze di uccelli grazie anche ad un rinomato concorso canoro.

Viene confermata, con spazi e impegno rinnovato, la rassegna cinofila che ampia la panoramica sulle tante presenze degli animali in fiera nonchè il raduno nazionale Dobermann a cura dell'Assocazione Italiana Amatori Dobermann.

Tutti i dettagli e il programma della manifestazione sono consultabili al sito http://www.rustega.it/AllFiera.htm