Torna l'esposizione internazionale felina: i gatti più belli invaderanno la fiera di Padova

Saranno centinaia i gatti che invaderanno a suon di fusa e miagolii la Fiera di Padova, dove sabato 7 e domenica 8 gennaio si terrà la 48° edizione dell'esposizione internazionale felina 2017.

LE RAZZE. A dare il benvenuto ai visitatori esemplari di quasi tutte le razze del mondo, dagli aristocratici Persiani agli impetuosi Bengala, dai super pelosi Main Coon ai nudi Sphynx. E poi Blu di Russia, Devon Rex, Ragdoll e molti altri che per due giorni, oltre a dispensare dolci occhiate, tenteranno di aggiudicarsi l’ambito titolo di Best of Best assegnato da una giuria di esperti internazionale ai più bei gatti in concorso.

INIZIATIVE. "Tale quale – aMICI nella vita" è invece il titolo del contest fotografico che premierà chi meglio di altri saprà cogliere e interpretare affinità e somiglianze tra gatto e padrone. Per partecipare, è necessario inviare entro le ore 12 di lunedì 2 gennaio un solo scatto all’indirizzo: faricom.event@gmail.com, senza dimenticare titolo e nome e cognome dell’autore. Mercoledì 4 gennaio, sulla pagina Facebook dell’esposizione, saranno proclamati i vincitori. Anche quest’anno, inoltre, la storica manifestazione aprirà le porte a tutti coloro che desiderano mostrare e mettere alla prova le doti del proprio micio di casa (purché dotato di pedigree e di almeno quattro mesi di età). Per i visitatori più piccoli, invece, spazio alla creatività grazie ad iniziative a tema per il gioco e il divertimento.

INFORMAZIONI. L’ingresso, dalle 9.30 alle 18.30, è di 12 euro (10 euro per Over 65 e su presentazione del coupon scaricato dalla pagina Facebook della manifestazione - I gatti più belli del mondo - entro le ore 23.59 di venerdì 6 gennaio). Gratuito per bambini fino ai 10 anni, forze dell’ordine in divisa e per associati ANFI del 2016 e 2017.