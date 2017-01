48° esposizione internazionale felina di Padova, a vincere un gatto di Firenze

E’ di Firenze il gatto più bello della 48° Esposizione Internazionale Felina di Padova, vincitore di entrambe i concorsi di bellezza del 7 e 8 gennaio, tra un migliaio di gatti portati da allevatori provenienti da Austria, Croazia, Germania, Italia, Svizzera, Ucraina, visti da un pubblico di 5mila persone.

L'ESPOSIZIONE. Il migliore è stato la Persiana neutra Vissi d’arte dei Toltechi di 3 anni, dell’allevatrice Cinzia Trentin di Firenze. Tra i mici più curiosi e rari si sono visti cuccioli di Singapura (la razza dei mici più leggeri in assoluto, non presenti in Italia) provenienti da uno dei due allevamenti svizzeri; ci sono gli unici American curl italiani (orecchie arricciate) che arrivano da Verona; lo Snowshoe gatto americano dalle zampette bianche che arriva dall’unico allevamento italiano di Breda di Piave (Tv); un raro Somalo argento portato da un’allevatrice americana proveniente dall’Austria; la Persiana campionessa del mondo 2015 che arriva da Valdobbiadene (Tv). E ancora Bengal, gatti nudi, il Maine coon bicolore unico in Italia ad avere gli occhi di colore diverso (arriva da San Pietro in Gu, Padova), i Ragdoll (bambole di pezza), i British, gli Abissini, i Norvegesi delle Foreste, i Siberiani e molte altre razze.

MOSTRA. La mostra- concorso per i più begli esemplari pluri premiati a livello internazionale è come sempre organizzata da Costanza Daragiati sotto l’egida dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana), del Movimento Azzurro (Associazione Nazionale di Protezione Ambientale) e della F.I.Fe (Fédération Internationale Féline). In expo la verifica della rispondenza degli animali agli standard internazionali spetta a otto giudici europei aderenti alla Fédération Internationale Féline: sono gli italiani Fabio Brambilla, Flavia Capra e Nico Padovano, Magdalena Kudra dalla Germania, Jurgita Gustaitiene dalla Lituania, Gerardo Fraga Guzman dalla Spagna, Veikko Saarela dalla Finlandia, Grazyina Malaga dalla Repubblica Ceca. Premiati sabato i tre migliori scatti del concorso fotografico Tale Quale – aMICI nella vita, vinto da Marianna Zampieri davanti a Francesca Gianini e Michele Sanna. Sia sabato sia domenica sono anche stati premiati i gatti di casa, inoltre sabato alle 17,30 sono stati premiati i più bei Norvegesi delle foreste e domenica 8 gennaio i migliori Maine Coon.