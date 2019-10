"Figure di scienza": uno spettacolo di danza, teatro e scienza a Padova

Il 12 ottobre 2019 alle 20.45, presso l'auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano, ci sarà l'evento finale del progetto "Figure di Scienza".

Andrà in scena lo spettacolo "Elementi scenici" che tra danza e teatro ci farà immergere nel mondo degli elementi chimici. Lo spettacolo è il risultato del laboratorio che ha aperto le porte a chiunque volesse partecipare, utilizzando una tecnica di danza che si ispira alla danceability per includere tutti, dai ragazzi agli adulti, danzatori e non, insieme a persone con disabilità.

Ne uscirà uno spettacolo davvero unico! Seguiranno aggiornamenti sull'evento, ma nel frattempo tenetevi liberi. Sabato 12 ottobre alle ore 20.45 presso l'auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano. L'ingresso è gratuito con offerta libera.

Il programma

20.45: saluti e presentazioni del progetto con l' Associazione Accatagliato, Benessere Danza e Observa - Scienza e Società

21.15: spettacolo "Elementi scenici", alla scoperta degli elementi chimici con il teatro e la danza contaminata dalla Danceability, una danza aperta a tutti (a cura dell' Associazione Accatagliato e Benessere Danza).

Un progetto dove la scienza, la ricerca e il lavoro dei protagonisti del progresso scientifico sono raccontati alla cittadinanza con diversi linguaggi artistici, dall’arte figurativa alla danza. Il progetto prevede due principali attività, un laboratorio di Science Sketching e un laboratorio di teatro-danza con tecnica Danceability.

Per una scienza aperta a un ampio pubblico, fuori dagli abituali confini, inclusiva e partecipata.

Gli organizzatori dell’iniziativa sono l’ Associazione Accatagliato, Benessere Danza, Observa - Scienza e Società, TeatroPirata Padova e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cariparo nell’ambito del bando CulturalMente 2017. Per le sue caratteristiche Figure di Scienza risulta essere un progetto innovativo sia nel campo della divulgazione scientifica che in quello della produzione culturale ad ampio spettro.

Informazioni e contatti

Web: https://figurediscienza.home.blog/

- https://www.facebook.com/events/447239682497810/