Le storiche figurine di calcio in mostra alla Pescheria vecchia di Este

La storia della nazionale di calcio in figurine in mostra alla Pescheria Vecchia dal 19 gennaio al 3 febbraio. Inaugurazione sabato 19 gennaio, alle ore 17.30.

Per due settimane, la mostra a ingresso gratuito vedrà in esposizione oltre 60 album originali e completi, dedicati agli ultimi 50 anni della nostra Nazionale di calcio, con special e immagini inedite.

Inugurazione con Nevio Scala

Alla vernice di sabato 19 gennaio saranno presenti, oltre al Sindaco Roberta Gallana e al collezionista e curatore Gianni Bellini, l’ex campione di calcio ed ex allenatore Nevio Scala e il giornalista Renato Malaman.

«Una mostra sulla storia dello sport nazionale, che di pari passo ripercorre gli ultimi 50 anni della nostra storia, è un’idea che ci è piaciuta fin da subito – commenta il Sindaco Roberta Gallana -. La mostra dedicata alle figurine del calcio nazionale piacerà ai bambini ma anche agli adulti che hanno amato collezionare figurine. Gianni Bellini detiene il primato del collezionismo di figurine a livello mondiale: è un vero piacere per Este accogliere lui e alcuni dei suoi album in una delle sale più belle della città».

Orari di apertura

Grazie alla collaborazione con l’Associazione dei Carabinieri in congedo, la mostra sarà aperta tutti i pomeriggi (15.30-20) dal lunedì al sabato e la domenica sia al mattino (10-12) sia il pomeriggio (15.30-20). Alle scuole di ogni ordine e grado è riservata una opportunità speciale: contattando il Settore Cultura del Comune (0429 617573-574) le scuole o le singole classi possono prenotare la visita della mostra al mattino, e ciascun alunno riceverà in regalo un album della Panini calciatori 2018/2019.

Dettagli

«Ce l’ho, ce l’ho, manca...» è il ritornello che si recitava da bambini scambiandosi le figurine cercando di terminare per primi l’album della Panini. Una passione che unisce da decenni i bimbi di tutto il mondo e che ha letteralmente “rapito” Gianni Bellini, il più grande collezionista al mondo di figurine a tema calcistico Panini, che conta più di 4mila raccolte completate.

Gianni Bellini, classe ‘63, risiede a San Felice sul Panaro (MO) e colleziona figurine Panini fin dall’età di 7 anni. Una passione che si è rivelata vincente, portandolo non solo a raccogliere più di 2 milioni di figurine, ma anche a diventare un vero leader tra i collezionisti di tutto il mondo. La sua collezione inizia con un album del campionato inglese del 1934 e continua fino ai giorni nostri. Alla raccolta Gianni dedica una stanza intera della sua casa, con una temperatura mantenuta stabile a 23 gradi, per non rovinare album e figurine. Una passione che riempie le sue giornate, tra interviste e special televisivi con i più grandi network mondiali: per citarne alcuni, Rai, Mediaset, CNN, BBC, The Washington Post, The Times e molti altri.

Info

Info web http://www.estedavivere.it/box/este-si-veste-dazzurro/

