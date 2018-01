Filippo Caccamo con "Mai una laurea show" al centro culturale Altinate San Gaetano

Sabato 24 febbraio alle ore 21 arriva al centro culturale Altinate San Gaetano Filippo Caccamo con lo spettacolo "Mai una laura show", dal web al teatro comico in esclusiva, con la partecipazione musicale della band I Parziali.

con Andrea Ciaramella (voce e batteria), Silvio Tarenzi (chitarra) e Mirko Pio Candura (basso e tromba)

e con le gag del comico Silvio Cavallo

100mila follower su Facebook e oltre 30mila su Instagram. Non c’è studente italiano che non si sia identificato nel tormentone web “Mai una laurea”, lanciato dall’attore e comico lodigiano Filippo Caccamo. Dai social al teatro il passo è stato breve e “Mai una laurea” è diventato uno spettacolo scritto e ideato dallo stesso Caccamo.

LO SPETTACOLO

L’evento è organizzato da Promovies in collaborazione con il Comune di Padova in esclusiva per la 30esima Stagione Teatrale e Musicale.

In scena il mondo dell’università, la vita di un ventenne di provincia, la potenza del web, la forza dei sogni. Un monologo carico di comicità nato dal grande successo registrato sul web da Filippo Caccamo, diventato virale con i suoi video, che dipingono un divertente spaccato della vita universitaria.

Lo spettacolo è un susseguirsi di aneddoti e riflessioni, tra panico da esami, viaggi da pendolare, aperitivi, sessioni di studio in discoteca, feste e colpi di fulmine. Ad accompagnarlo sul palco la band I Parziali, oltre all’attore cantante Silvio Cavallo con due intermezzi comico-musicali.

Sul palco Caccamo dà voce a diversi personaggi: c’è “Omevo”, lo studente di lettere classiche che riveste perfettamente il ruolo di secchione, ci sono i ragazzi che si perdono in lezioni troppo lunghe, quelli che si fanno risucchiare dallo smartphone piuttosto che dai libri, quelli che sognano i college americani e si scontrano con la realtà della statale, quelli che la sera lavorano per mantenersi.

Sono questi i temi messi in scena dal giovane comico che si è guadagnato la fama a livello nazionale grazie ad alcune apparizioni televisive, ma soprattutto grazie ai video pubblicati online e decisamente virali. In un’ora e mezza di show porta monologhi, spezzoni di vissuti, dando vita a una carrellata di personaggi attraverso i quali racconta la quotidianità di uno studente universitario di provincia.

L'ARTISTA

L’obiettivo dichiarato da Caccamo è portare a teatro la generazione dei ventenni: “Quelli che mi hanno conosciuto grazie a Facebook e Instagram. Voglio far loro sperimentare un modo diverso di vivere la comicità e la cultura, non per forza filtrate dallo schermo di uno smartphone. Anche gli adulti però si divertiranno, ritrovando cliché del loro passato sui libri e nello stesso tempo assaporando uno scorcio del mondo dei giovani di oggi. Un’opportunità per fare chiarezza sulle gioie e i dolori di una generazione diversa tra tutte le altre, a cavallo tra crisi economica e tecnologia, tra problemi e sogni che non vogliono saperne di essere infranti”.

Non sarà comunque uno spettacolo riservato soltanto ai giovani e giovanissimi, ma anche agli adulti: innanzitutto fa ridere e, inoltre, offre un’opportunità ai "grandi" di conoscere il mondo dei giovani da dentro, e non solo per sentito dire.

Filippo Caccamo si sta laureando in Beni Culturali all’Università Statale di Milano e, nonostante la giovane età, ha calcato palchi importanti come quello di Zelig e ha partecipato a due edizioni del programma televisivo Eccezionale Veramente e ai laboratori teatrali di Colorado. Filippo è Facebook influencer con oltre 100mila follower.

BIGLIETTI

Biglietti 15 euro

Prevendite a Padova:

Gabbia Dischi, via Dante

Cartoleria C’era una volta, via Asolo 9 - Paltana

Cartoleria Ruggero, via Armistizio 289 - Mandria

www.promovies.it

Prenotazioni: info@promovies.it

Gallery