“Sopra le nuvole" di Nicola Bonaiti, proiezione all'arena Montemerlo

La Pro Loco di Montemerlo in collaborazione con il l'amministrazione del comune di Cervarese Santa Croce e il gruppo Scout Montemerlo 1 presenta la proiezione del film “Sopra Le Nuvole” di Nicola Bonaiti.

L’avventura e le emozioni della scalata alla cima del Lhotse 8.516 MT, montagna tra le più alte al mondo (oltre 8 mila metri sul livello del mare), affascinante per la sua forma, le sue caratteristiche, la sua mutevolezza, e nello stesso tempo pauroso per il pericolo che porta con se la sua scalata, resa complicata dall'Icefall, l'enorme ghiacciaio che precipita per 700 m alla “folle velocità” di 40cm al giorno.

Lo scialpinista padovano Nicola Bonaiti, presente anche in arena, racconta in questo film la sua esperienza con una documentazione eccezionale.

Lo staff della Proloco Montemerlo seguirà tutte le disposizioni di sicurezza Covid 19.

Dettagli

“Sopra le nuvole" di Nicola Bonaiti. La proiezione sabato 27 giugno, ore 21.30, sarà all’Arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce

Ingresso

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3405381060

Info web

https://www.facebook.com/events/2661777627392531/