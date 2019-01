Dilm documentario "Il fenomeno Bruno Groening" all'oratorio della parrocchia di Santa Rita

A Padova, il docufilm su Bruno Gröning

Una via per raggiungere l’equilibrio psicofisico

Un documentario che racconta la vita di un laico tedesco dalla forte spiritualità e la via da lui indicata verso il benessere psicofisico e l'armonia con l’ambiente circostante.

Sarà proiettato a Padova “Il fenomeno Bruno Gröning”, importante lavoro che, attraverso testimonianze e filmati dell’epoca, apre una finestra sull’insegnamento, rigorosamente senza scopo di lucro, di Bruno Gröning. (Danzica 1906-Parigi 1959).

Il film, in lingua originale con i sottotitoli in italiano, è in programma:

Domenica 27 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 20,00 (incluse 2 pause)

a Padova Oratorio della parrocchia Santa Rita, via Santa Rita, 18

Organizza il Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita, associazione internazionale aconfessionale di volontariato e senza scopo di lucro.

L'ingresso è libero a offerta volontaria.

Informazioni: 389 006 3204

www.bruno-groening-film.org