"Frida. Viva la vida", il docu-film dedicato all’artista messicana al Piccolo Teatro

Martedì 18 febbraio alle ore 17 e 21.15 il Piccolo Teatro di via Asolo in zona Paltana propone un nuovo appuntamento con "La Grande Arte al Cinema". In programma "Frida. Viva la vida" il docu-film evento dedicato alla rivoluzionaria artista messicana. Un viaggio tra le opere ma anche le fotografie, i vestiti e gli oggetti personali di Frida normalmente non accessibili al pubblico.Con la partecipazione straordinaria di Asia Argento. Con la colonna sonora originale di Remo Anzovino

Frida Kahlo è l’artista che più di ogni altra è riuscita a costruire una potente autobiografia per immagini, capace di raccontare con intensità la sua storia: il dolore fisico, il dramma dell’amore tradito e degli aborti, l’impegno politico. Frida è diventata, dopo la sua morte, un’icona pop in grado di raccogliere centinaia di migliaia di visitatori nelle mostre a lei dedicate e di ispirare libri, fumetti, canzoni, film e persino sfilate di moda. Ma chi era davvero Frida? E quanta energia e vitalità sprigionano le sue tele anche quando raccontano il dolore e la sofferenza?

Frida. Viva la vida, il docu-film diretto da Giovanni Troilo, propone un viaggio in sei capitoli alla ricerca di Frida, nel cuore del Messico, tra cactus, scimmie, cervi e pappagalli, alternando interviste esclusive, documenti d’epoca, ricostruzioni suggestive e opere della stessa Kahlo, tra cui gli autoritratti più celebri.

Ingresso

Biglietti euro 8, ridotti euro 7, associati euro 6.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/la-grande-arte-al-cinema-frida-viva-la-vida/