"Quando la scrittura prende vita", rassegna cinematografica a Villa Pisani di Monselice

L'Associazione Euganea Movie Movement con il patrocinio dell' Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, ed in collaborazione con Veneto Film Network organizza, tutti i giovedi dal 25 gennaio al 15 febbraio, alle ore 21, presso Villa Pisani, una rassegna cinematografica con film legati al mondo della letteratura perchè tratti da libri o ispirati a libri ( Non lasciarmi; Carnage; Quel fantastico peggior anno della mia vita; Ruby Sparks).

Ingresso gratuito con tessera Euganea Movie Movement.

La scrittura è parte integrante del cinema: un film prende vita a partire da una sceneggiatura che definisce un immaginario di riferimento.

Ma che succede quando si prende spunto da un romanzo o da una pièce teatrale? È davvero sempre meglio il libro? Quattro appuntamenti con film legati al mondo della letteratura, perché tratti da libri o ispirati a libri.

15 FEBBRAIO

Ruby Sparks

di Jonathan Dayton, Valerie Faris

Con Paul Dano, Zoe Kazan, Annette Bening, Antonio Banderas

Anno 2012 Durata 104 minuti

Calvin è un giovane scrittore in piena crisi da pagina bianca. Dopo vari ripensamenti, riesce a sbloccarsi scrivendo le avventure di una ragazza, Ruby Sparks. Il problema è che Ruby in carne e ossa si presenta alla porta di casa sua ed è esattamente come l’ha creata…

PER INFORMAZIONI:

Villa Pisani

Riviera Belzoni, 22

35043 Monselice

Tel. 339 6197912

www.villapisanimonselice.it

info@villapisanimonselice.it

