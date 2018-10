Papa Francesco – Un uomo di parola, proiezioni all’MPX

Nella festa di san Francesco, patrono d’Italia,

esce nelle sale il film documentario di Wim Wenders

“In un’epoca di profonda sfiducia nei confronti dei politici e degli uomini di potere, in cui bugie, corruzione e fake news sono all’ordine del giorno, il film ci mostra un uomo che mette in pratica ciò che predica, conquistandosi così la fiducia di persone di tutto il mondo, di tutti i credi religiosi, culturali e sociali. Ecco perché penso che questo non sia solo un film per i cattolici o i cristiani. Papa Francesco – Un uomo di parola contribuisce a liberarsi di certi pregiudizi e ad andare oltre le incomprensioni. Il Papa ha, letteralmente, spalancato le sue braccia verso tutti”.

Così il regista tedesco Wim Wenders spiega il senso e il titolo del film documentario che vede protagonista papa Francesco e che uscirà nelle sale cinematografiche proprio il giorno di san Francesco, giovedì 4 ottobre 2018.

Papa Francesco nel film condivide la sua visione della Chiesa e la sua profonda preoccupazione per la situazione dei poveri, il suo coinvolgimento nelle tematiche ambientali e di giustizia sociale, e la sua invocazione di pace nelle aree di conflitti e tra diversi mondi religiosi.

Frutto di due anni di lavoro, al seguito dei viaggi del pontefice e con quattro lunghe interviste realizzate in Vaticano, Papa Francesco – Un uomo di parola è “un viaggio personale con Papa Francesco” in cui al centro ci sono “le idee del Papa e il suo messaggio, il suo lavoro di riforma e le sue risposte alla domande globali di oggi”. In 92 minuti lo spettatore si trova in una sorta di “faccia a faccia con il Papa, stabilendo un dialogo tra lui e, letteralmente, il mondo”.

Wim Wenders, contattato direttamente dal Vaticano nel 2013 per seguire questo progetto, ha scritto e prodotto il film insieme a David Rosier; il lavoro viene presentato nel quinto anno di pontificato di papa Francesco.

Il film trasmette al pubblico un messaggio di speranza con il quale tutti, credenti e non, possono relazionarsi e confrontarsi con temi universali: futuro, ambiente, povertà, integrazione, famiglia, genitorialità, stile di vita, tempo, dolore

Papa Francesco – Un uomo di parola è in programmazione alla Multisala Pio X – MPX di Padova con ben 16 proiezioni in cinque giorni, dal 4 all’8 ottobre, con il seguente calendario:

Giovedì 4 ottobre | ore 18.30 - 21.15

Venerdì 5 ottobre | ore 16 - 18 - 21.15

Sabato 6 ottobre | ore 16 - 18 - 20 - 22

Domenica 7 ottobre | ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30

Lunedì 8 ottobre | ore 16.30 - 18.30 - 21.15

Biglietti

Prevendite aperte all’MPX

Intero: euro 7

Ridotto: euro 5

Informazioni: MPX - Multisala Pio X, via Bonporti 22 (zona Duomo) - Padova

Tel. 049 8774325 (orari apertura cinema)

Web: www.multisalampx.it

Papa Francesco – Un uomo di parola è in programmazione anche in altre otto sale della comunità del territorio diocesano:

- Piccolo Teatro Don Bosco a Padova: 4-6-7 ottobre

- Aurora di Campodarsego: 4-5-7 ottobre

- Bellini di Montagnana: 5-6-7-8 ottobre

- Marconi di Piove di Sacco: 4-5-6-7 ottobre

- Grillo Parlante di Asiago: 4-5-6-7 ottobre

- Cineghel di Gallio: 5-6-7 ottobre

- San Gaetano di Thiene: 6-7 ottobre

- Italia di Dolo: 5-6-7 ottobre