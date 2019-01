“Guido che sfidò le Brigate Rosse”, proiezione in ricordo di Rossa a Cadonghe

Venerdì 25 gennaio, in ricordo di Guido Rossa, proiezione con presentazione del film

“Guido che sfidò le Brigate Rosse” all'auditorium Ramin Cadoneghe, ore 20.45

Venerdì 25 gennaio il Comune di Cadoneghe organizza una serata in ricordo dell’operaio e sindacalista Guido Rossa, assassinato dalle Brigate Rosse, con la proiezione del film di Giuseppe Ferrara “Guido che sfidò le Brigate Rosse”. La presentazione della serata è affidata a Daniele Toniolo, Presidente del Consiglio del Comune di Cadoneghe con l’intervento di Rocco Campa già segretario aggiunto CGIL Padova.

Il 24 gennaio del 1979, otto mesi e mezzo dall’assassinio di Aldo Moro, un commando delle Brigate Rosse uccide a Genova Giudo Rossa, in un’azione terroristica di cui non verrà mai del tutto chiarita la dinamica. E’ la prima volta che la formazione terrorista colpisce un operaio, un sindacalista. Ai funerali accorre una folla enorme, dal palco Luciano Lama, accanto a lui Pertini e Berlinguer, dice che se Rossa non si fosse trovato solo e isolato, dopo avere denunciato infiltrazioni di sostenitori dei terroristi in fabbrica, forse la sua vita sarebbe stata risparmiata, non avrebbe pagato un prezzo così alto per il suo coraggio.

“Ci sembra importante ricordare il suo sacrificio – sottolinea il Sindaco di Cadoneghe Michele Schiavo - a difesa dei valori repubblicani, delle conquiste democratiche, di una democrazia partecipata aperta e inclusiva, che non devono mai essere considerate conquiste definitive, ma devono continuare ad essere per ciascuno di noi il motivo per dare un personale contributo al loro rafforzamento.

Per questi motivi, spero che in molti raccolgano l’invito a partecipare a questa serata, organizzata con l’aiuto e il supporto di Daniele Toniolo Presidente del Consiglio Comunale e Rocco Campa già segretario aggiunto CGIL Padova.

L’ingresso è libero.

