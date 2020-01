"Sul filo della creatività", esposizione di arazzi e di abiti dell'artista Laura Luisi e delle allieve dei laboratori di taglio e cucito coordinati dalle sarte Franca Chiorboli, Katia Pettenuzzo e Sandra Crivellari. Esposizione di cucito creativo co inaugurazione il 25 gennaio 2020 alle ore 15 presso l'Associazione culturale Fantalica a Padova in via Giovanni Gradenigo, 10.

L'associazione culturale Fantalica propone, in occasione della giornata Open day, l'esposizione di arazzi realizzati con tecnica patchwork dalla sarta e artista Laura Luisi, da anni impegnata a diffondere le tecniche di cucito creativo attraverso la realizzazione di manufatti artistici, complementi d'arredo e arazzi. Si affiancheranno anche le creazioni di alcune allieve dei laboratori di taglio e cucito sartoriale organizzati dall'associazione Fantalica e realizzati con la supervisione delle sarte Franca Chiorboli, Katia Pettenuzzo, Sandra Crivellari.

La mostra, composta da arazzi, abiti e decorazioni, intende promuovere le antiche arti legate al cucito creativo evidenziandone le innumerevoli applicazioni e rielaborazioni, partendo dalla tradizione per arrivare alla sperimentazione artistica.

Laura Luisi è modellista e sarta esperta in sperimentazione tessile e patchwork. Appassionata da sempre alle arti applicate, si avvicina prestissimo alla tecnica dell'uncinetto, a maglia e al ricamo classico. Con il tempo approfondisce la tecnica patchwork frequentando grandi maestre quali Roberta Sperandio, Jeniffer Manefield, Daniela Dancelli e Marie Sophie Guilleminot. Recentemente ha esposto i suoi lavori presso la Sala della Gran Guardia del Comune di Padova.

Informazioni e contatti

Ingresso libero. Lun- ven. ore 10-14 | 16-20.

Per info: Associazione Cuturale Fantalica

Via Giovanni Gradenigo 10, Padova tel. 0492104096; cell. 3483502269; fantalica@fantalica.com

Web: https://www.fantalica.com

Evento Facebook