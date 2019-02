“Il filo degli indizi”, presentazione del libro di Amalia Fundarò a ibs+Libraccio

Mercoledì 27 febbraio alle ore 17.30

Amalia Fundarò presenta il suo libro

Il filo degli indizi

Giovane Holden edizioni

Quello che Amalia Fundarò intraprende attraverso le pagine di “Il filo degli indizi” è molto più di un'avventura narrativa fine a sé stessa, e supera anche le definizioni più ordinarie di un racconto autobiografico. È affine a ciò che Virginia Woolf intese nel suo Gita al faro: "Ho espresso antiche e profonde ferite emotive e nell'esprimerle le ho spiegate e poi seppellite". Da sempre l'uomo ha cercato nelle forme espressive, che ha avuto modo di sviluppare, situazioni in cui potersi confessare, esprimendo sensazioni e desideri, per potersene in qualche maniera liberare o canalizzarli in forme che ne potessero facilitare la realizzazione: la parola scritta si pone dunque come il medium privilegiato per liberare le proprie emozioni, e per poterle riconsiderare in un'ottica evolutiva. Attraverso un tragitto autobiografico dallo stile maturo, pulito ed essenziale, l'autrice affronta con coraggio il proprio passato: dall'infanzia e la difficile relazione con la madre, fino ai frangenti decisivi di situazioni delicate con il marito e le figlie, in un racconto retrospettivo della propria esperienza capace di sprigionare un grande impatto sulla memoria. La rielaborazione di sentimenti e impressioni diviene lo strumento più potente per riappropriarsi della propria vicenda personale e quindi della peculiarità umana su cui si basa il presente: nostalgie e successi, speranze e delusioni, rapporti complessi, e infine la decisa assunzione di responsabilità verso sé stessi e la propria felicità sono descritte e analizzate nei risvolti più sinceri e privati.

