Rievocazione de il Filò a Torreglia

L'associazione Roberto Ferruzzi, con il patrocinio del comune di Torreglia, propone venerd' 20 gennaio alle ore 19.45, all'Antica Trattoria Antenore di via Mirabello, una rievocazione de Il Filò in un ambiente diverso rispetto a quello originale, ma attorno a un caminetto acceso all’ora di cena.

Il consenso favorevole con il quale sono state accolte le precedenti edizioni, ha spronato l’associazione culturale R. Ferruzzi a proseguire sulla strada del recupero delle tradizioni popolari.

La riscoperta degli usi e costumi di una civiltà forse dimenticata, ma nella quale i nostri nonni sono stati protagonisti, è un esercizio culturale che aiuta la conoscenza di un’antica forma di comunicazione e della trasmissione verbale di una cultura che, altrimenti, sarebbe andata perduta.

L'associazione si propone di far rivivere l’atmosfera bonaria, gioviale e dialogante del Filò, invitando i commensali a gustare i piatti che Ennio ed Elisa prepareranno, ma soprattutto a partecipare attivamente con racconti, aneddoti e canti popolari.

Le pietanze saranno preparate rigorosamente con i prodotti di stagione dal sapore intenso, tipici della tradizione contadina, accompagnate dal buon vino dei Colli.

La rievocazione de il Filò sarà introdotta da Ignazio Canesso, scrittore di tante storie e realtà di una volta, e da Nane Stroppa, cantastorie della cultura e tradizione pavana.

Dopo gli interventi di Ignazio Canesso e Nane Stroppa, anche i partecipanti alla cena potranno intervenire portando il proprio contributo il cui testo e/o argomento dovrà essere preventivamente comunicato agli organizzatori (cell. 347.8450062) entro mercoledì 18 gennaio, al fine di coordinare e armonizzare i vari interventi.

Sponsor dell'evento:

Antica Trattoria Antenore di Torreglia

Azienda Vitivinicola Dotto Lidio di Vò

INFORMAZIONI e ADESIONI

Entro mercoledì 18 gennaio

Fioreria Adelia - via Mirabello, Torreglia, 049.5211311

Manoli Roberto - associazione R. Ferruzzi, 392.2479387

Enoteca Pan e Vin - via dei Vescovi, Luvigliano, 049.9930371

Trattoria Antenore - via Mirabello, Torreglia, 049.5211130

associazione.robertoferruzzi@gmail.com