Manifestazione “Il filo che ci unisce - A.p.r.i.r.” incursioni artistiche diffuse nel Quartiere 1

L’associazione Angoli di Mondo-Cooperazione tra i Popoli Onlus organizza “A.p.r.i.r. - Adesso Padova riprendiamoci il Rione” due giornate con iniziative che coinvolgono una porzione di vie circoscritte tra corso Milano, via Savonarola e via Beato Pellegrino, per vivacizzare il quartiere attraverso linguaggi molteplici delle arti: fumetto, danza, musica.

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee”.

Programma

venerdì 12 ottobre

- ore 17 - alla sede dell’associazione Catai - ponte San Leonardo, 1

“Muri svelati” reading promosso da Arising Africans, a cura di Angela Abasimi e Leyla Khalil. Presentazione dell’associazione e promozione dello sportello contro discriminazioni e razzismo

- ore 18 alla libreria Il mondo che non vedo - via Beato Pellegrino, 37

“Unidos venceremos - storie dal commercio equo e solidale” presentazione del fumetto di Giacomo Taddeo Traini in presenza dell’autore e Guido Ostanel, Becco Giallo Editore.

- ore 19.30 al giardino coperto di Daltrocanto - via B. Cristofori, 12/a

aperitivo bioEquoKm0



- dalle 14.30 alle 17.30 alla casetta del parco Cavalleggeri

“Tessuti vissuti” laboratorio di movimento e danza per adulti, a cura della coreografa Simona Argentieri. Il workshop è gratuito e a numero chiuso ed è richiesta l’iscrizione a simona.argentieri@gmail.com entro il 10 ottobre

- ore 15 punto di ritrovo alla bottega di Angoli di Mondo - riviera Tito Livio, 46

“Passeggiata di rilettura della città” a cura di Angoli di Mondo, in collaborazione con Arising Africans, associazione Popoli insieme Onlus , Becco Giallo

Iscrizione obbligatoria a promozione@angolidimondo.it entro il 10 ottobre

- ore 18 al parco Cavalleggeri

“Raccontami il quartiere” mappatura sonora della città, a cura di Quatuor Chouette

- ore 19 al parco Cavalleggeri

“Shame in Italy. Diritti? No, grazie” performance di danza di e con Simona Argentieri (produzione Babel Crew)

In conclusione brindisi equosolidale e “Swap party”: si invitano i partecipanti a portare con sé un proprio capo da scambiare

Per informazioni

Angoli di Mondo-Cooperazione tra i Popoli Onlus​

sito www.angolidimondo.it/ilfilocheciunisce