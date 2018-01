Tennis: le finali del torneo Open di Natale al Centro Sportivo 2000 e al Plebiscito

Si avvia verso le finali il tradizionale torneo Open di Natale, che si svolge sui campi del Centro Sportivo 2000 di via

Pioveghetto. A giocarsi un posto in finale e il montepremi di 4.500 euro sono Edoardo Eremin vs Mario Radic e Francesco Ferrari vs Edoardo Lavagno nel maschile e Angelica Moratelli vs Caterine Gulihur e Costanza Traversi vs Paola Cigui nel femminile.

GARE MASCHILI

Un’edizione di altissimo livello, che ha visto protagonisti numerosi atleti con classifica internazionale provenienti da tutta Italia: in campo maschile, notevole il numero di seconda categoria partecipanti, sessantasei atleti tra cui Edoardo Eremin, testa di serie n.1 (2.1 e 535 ATP, TC Genova), opposto in semifinale all’ormai veterano dei tornei Mario Radic (2.2 con un best

ranking di 141 ATP, TC Cà Del Moro), e Francesco Ferrari (2.3 e 1000 ATP, quest’anno in ottimaforma grazie ai risultati raggiunti in ambito ITF, CT Vicenza) che se la vedrà in semifinale conEdoardo Lavagno (2.3, ASD Le Pleiadi). In tabellone, ma eliminati al termine di match entusiasmanti, anche Francesco Salviato (2.3, ST Bassano), Tommaso Roggero (2.3, TC

Ambrosiano), Kirill Kivattsev (2.3 e 743 ATP, TC Este), Marco Speronello (2.2, TC Cà Del Moro), Filippo Leonardi (2.2, 650 ATP, Sporting Club Sassuolo).

GARE FEMMINILI

In campo femminile avanza la portacolori del C.S. Plebiscito e testa di serie n.1 Angelica Moratelli (2.2,787 WTA), opposta all’americana Caterine Gulihur 2.7, vera mina vagante del torneo (La Rotonda Vicenza), e la giovane 2.4 Costanza Traversi (Park Tennis Genova, 155 ITF Junior), contro la 2.4 Paola Cigui (best ranking 406 WTA, ASD Gaja).

LE FINALI

Le finali si svolgeranno al Centro Sportivo 2000 venerdì 5 gennaio a partire dalle 12.30 e vedranno in campo prima la finale femminile e, a seguire, la finale maschile prevista dopo le 14, entrambe con ingresso gratuito.

Nel pomeriggio si svolgeranno anche la conclusione del tabellone di terza categoria femminile e le finali dei doppi maschile e femminile, dove sono ancora in gara numerosi atleti di seconda categoria.

Sempre nel pomeriggio ci si sposterà al Centro Sportivo Plebiscito, dove si disputaneo i quarti di finale dei tabelloni di singolare, con ancora in gara le portacolori del circolo di casa Melania Delai, Chiara Mendo, Angelica Moratelli e Cecilia Barbiero, e la giocatrice della 2001 Team Tennis Academy Vittoria Avvantaggiati, oltre a Cigui, Traversi e Marcionni nel femminile, mentre nel maschile avanzano i 2.2 Speronello e Radic e i 2.3 Fava, Salviato, Spinnato, Ferrari, Roggero, Kivattsev.