Concerti, magia e letture animate natalizie nel fine settimana a Montegrotto Terme

Tanti appuntamenti in programma per questo fine settimana nell’ambito della manifestazione “Merry Christmas a Montegrotto Terme”.

Sabato 14 dicembre

Sabato 14 dicembre, all’oratorio di San Giuseppe a Turri alle 21 concerto “Christmas Acustic Trio” di Nicola Marrano con Simone Bortolami alla chitarra e Marco Storti al contrabbasso. Marrano farà sognare interpretando classici natalizi nello stile Michael Bubblè.

Per i più piccoli ci saranno in mattinata, alle 10.30 in biblioteca, letture animate e un laboratorio creativo di addobbi natalizi.

Nell’isola pedonale di piazza Carmignoto, dove fino al 6 gennaio ci sarà il mercatino natalizio, alle 15.30 il Mago Gigi intratterrà i bambini con uno spettacolo di magia.

Info web https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1461&area=H

Domenica 15 dicembre

Programma per bambini e famiglie anche domenica 15 dicembre. In piazza Carmignoto alle 15.30 Babbo Bolle conta Bubbole di Clavomatic, mentre alle 17 nella palestra della scuola Nievo Romina Ranzato terrà una lettura animata del bellissimo “Canto di Natale”.

Saranno aperti fino al 6 gennaio la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Primo Maggio (dalle 14 alle 18, ingresso in due turni, 5 euro il biglietto e 3 euro noleggio pattini) e i presepi di Villa Draghi (orari di visita 10 - 12. 30 e 13.30 - 16.30).

Info web https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1462&area=H

Ulteriori dettagli

Il programma completo della rassegna è disponibile su www.montegrotto.org.