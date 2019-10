Fine settimana e Vigonza, tutti gli eventi in programma

Di seguito gli eventi del fine settimana a Vigonza.

40° del Nido Gianni Rodari - Sabato 12 ottobre, dalle 10 alle 12

L'Amministrazione Comunale e la Cooperativa Progetto Now festeggiano il 12 Ottobre il 40° dell'Asilo Nido Gianni Rodari. Se sei stato un bambino che ha frequentato l'asilo nido comunale Gianni Rodari, un genitore, un nonno, uno zio o una baby sitter che ha accompagnato un bambino all'asilo Gianni Rodari, ti aspettiamo il 12 ottobre dalle ore 10 alle ore 12, per ricordare 40 anni di attività del nido!

Sono trascorsi 40 anni ...passati insieme, tra tanto divertimento e qualche lacrima di commozione. Ci rivedremo in occasione del quarantesimo al nido, che ha conservato l'atmosfera di un tempo, luogo di avventura, di esplorazione e di crescita.

Ti chiediamo di portare una foto, un ricordo che ti lega a questa esperienza, per poter ricordare insieme a tutto il personale del nido, i momenti più significativi.

Ci sarà un piccolo buffet e animazione per bambini. Per informazioni contattare il Settore Servizi Sociali tel. 0498090321 o la coordinatrice pedagogica Paola Curcuruto 3461374329.

Vi aspettiamo!

E ricordate "non sei mai stato bambino se non sei saltato a piedi pari dentro una pozzanghera, svegliando le fate che dormono, facendole saltare in mille gocce di luce fino al cielo" (F. Caramagna)

Inaugurazione nuovi spogliatoi presso il campo sportivo di Peraga - Domenica 13 ottobre ore 10

L'Amministrazione Comunale di Vigonza e l'Assessorato allo Sport invitano la cittadinanza all'inaugurazione dei nuovi spogliatoi domenica 13 ottobre 2019 ore 10 presso il campo sportivo di Peraga in via Paolo VI.

In caso di maltempo l'inaugurazione è posticipata a domenica 20 ottobre.

Speciale Vigonza Legge

Vigonza Legge: venerdì 11 ottobre a Pionca: presentazione del libro di Gianni Lunardi "Manuale del '900. La fabbrica di scope" Vigonza Legge: presentazione del libro di Gianni Lunardi "Manuale del '900. La fabbrica di scope"

Venerdì 11 ottobre 2019 ore 20.30, Sala del patronato di Pionca Presentazione a cura di Francesco Cassandro e Alberta Vittadello. Sarà presente l’autore Storia di una famiglia che, negli anni difficili tra le due guerre mondiali del novecento, riesce a scrollarsi di dosso la miseria causata dalla perdita del patrimonio e aggravata dalla migrazione che dalle Prealpi bellunesi, alla fine dell’ottocento, l’ha portata nella campagna padovana.



Gianni Lunardi, ingegnere civile con la passione della lettura, ha pubblicato nel 2017 il romanzo “Il contrabbando del tabacco: storia di una famiglia”. Vive “su quel ramo del lago di Como”, con una forte nostalgia della terra di origine e delle radici venete. Biblioteca in festa: sabato 12 ottobre apertura straordinaria, letture e mercatino del libro

BIBLIOTECHE IN FESTA Sabato 12 ottobre Castello dei Da Peraga, Biblioteca aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 Questo il programma: - Mercatino del libro usato1 libro 1 euro. Tantissimi libri per tutti in Sala consiliare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 - Libere letture a cura dei lettori volontari della Biblioteca dalle 10.30 alle 11.30, per bambini dai 3 ai 7 anni - alle 16.30 Presentazione del libro illustrato da Cationa Graciet "Brr e Uff due orsetti beige!" Lettura animata e laboratorio creativo (Crea il tuo Beige Bear). Per info e prenotazioni: 3338138556

Firma copie con l'illustratrice Appuntamento con la Biblioteca in Festa: "BRR e Uff, due orsetti... beige!" Incontro con l'illustratrice Catriona Graciet Un appuntamento per tutti i bambini fino ai 7 anni in occasione della Festa della Biblioteca Sabato 12 ottobre alle ore 16.30: BRR E UFF, DUE ORSETTI BEIGE! Catriona Graciet presenterà i disegni originali del suo libro e parteciperà con i bambini al laboratorio creativo "Crea il tuo Beige Bear". Saranno disponibili copie del libro. Per info e prenotazioni: 3338138556

Prossimi eventi

Crociera nella laguna sud di Venezia con l'UAV

L'Università Aperta Vigontina propone una CROCIERA NELLA LAGUNA SUD DI VENEZIA: San Servolo - San Lazzaro degli Armeni - Lazzaretto Vecchio

Domenica 20 ottobre 2019

Ore 9.10 Incontro alla Stazione FFSS di Venezia. Imbarco da Piazzale Roma per la laguna meridionale.

Dopo la visita rientro alla stazione FFSS. Partenze per Vigonza alle ore 17.49 oppure ore 19.05

Per ogni particolare vedi il programma completo.

Quota di partecipazione: euro 65 per persona (min. 30 persone)

Iscrizioni entro domenica 13 ottobre.

Organizzazione tecnica: Debon Travel di Triveneto Travel Service srl, Via Vescovado 8 – 35141 PADOVA

Tel. 049 8602162 – commerciale@debontravel.it

Info web

http://www.comune.vigonza.pd.it/

https://www.facebook.com/comunedivigonza/