Fine settimana e Vigonza, tutti gli eventi in programma

Il baule dei ricordi

Spettacolo con la band Onda Beat

Con Miriam Angilè e Sergio Pavan

Autori: Miriam Angilè e Roberto Scarcioffolo

Evento organizzato dall'associazione Tai Onlus

Per info: Nadia 3396494520, Miriam 3404839429

Vigonza Strenna 2019 : "Concerto di Natale" - Sabato 14 dicembre, ore 20.45 - Chiesa di Busa

A cura del Coro Marmolada di Venezia, direttore Claudio Favret

Vigonza Strenna 2019: Coro e Orchestra "Kerygma" - Domenica 15 dicembre, ore 21 - Chiesa di Vigonza

Concerto testimonianza dei giovani del cammino neocatecumenale

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.»

La Dichiarazione universale dei diritti umani è un documento sui diritti della persona adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi e oggi compie settantuno anni. Il documento rappresenta un riferimento essenziale per l'educazione interculturale: è costituita da un preambolo e da trenta articoli che fissano valori cardine come l'uguaglianza, la libertà e la dignità di tutti gli uomini, il diritto al lavoro, all'istruzione e l'irrilevanza di distinzioni di razza, colore, religione, sesso, lingua e opinione politica.

La dichiarazione è frutto di una elaborazione secolare, che parte dai primi principi etici classico-europei stabiliti dalla Bill of Rights e dalla dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, ma soprattutto dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino stesa nel 1789 durante la Rivoluzione francese, i cui elementi di fondo (i diritti civili e politici dell'individuo) sono confluiti in larga misura in questa carta.

La Biblioteca comunale propone una bibliografia di titoli sui diritti umani tratti dal catalogo collettivo della Rete Bibliotecaria della provincia di Padova e disponibili al prestito.

Leggi il testo completo della Dichiarazione universale dei diritti umani