Fine settimana e Vigonza, tutti gli eventi in programma

A Pionca di Vigonza quattro giorni di musica live per il “Pioncarock 2019” dal 18 al 21 luglio 2019

Dal 18 al 21 luglio si terrà a Pionca di Vigonza (PD), con il patrocinio del Comune di Vigonza, l’evento musicale live organizzato dalla Parrocchia Sant’Ambrogio “Pioncarock 2019”, giunto alla undicesima edizione.

Appuntamento estivo fisso per gli amanti della musica dal vivo, Pioncarock propone quest’anno il seguente programma:

Giovedì 18 luglio: Keller. Due ore di spettacolo nonstop, un viaggio musicale che parte dalle hits dance degli anni ‘70-’80 fino ad arrivare alle ultimissime tendenze del momento passando per i più grandi successi disco degli anni ‘90.

Venerdì 19 luglio: Fuorizona. La band vicentina propone il meglio del repertorio di Luciano Ligabue, un concerto coinvolgente per celebrare uno dei più grandi rocker italiani.

Sabato 20 luglio: Freeway. Divertimento assicurato con la rilettura in chiave rock delle sigle dei cartoni animati!

Domenica 21 luglio: Get on Funk. Si chiude alla grande con la straordinaria tribute band dei Red Hot Chili Peppers! Per la prima volta sul palco di Pioncarock.

I concerti avranno inizio alle ore 21.45, sul piazzale della chiesa.

Vigonza d’Estate. Teatro all’aperto: “Sprolico” - Venerdì 19 luglio, ore 21

Vigonza d’Estate. Teatro all’aperto

“Sprolico”

Castello dei Da Peraga venerdì 19 luglio ore 21

dai testi di Ruzante, Compagnie Bel.teatro, Teatro dei Curiosi, Terracrea e Cast, regia Bruno Lovadina

Un omaggio ad un’epoca nella quale forte era la consapevolezza in chi ci viveva di stare in “un gran bel territorio”, unico, per certi versi, nella nostra penisola: el Pavan, territorio veneziano, teatro di quella grande cultura sociale, politica ed economica che Venezia ha rappresentato. Un gruppo di guitti tra scherzi, lazzi e musiche conduce il pubblico in un viaggio nel tempo e nello spazio; le lingue si mescolano, non c’è più solo il pavano, il latino, arriva anche il bergamasco e il fiorentinesco, si avvicina inesorabile la Commedia dell’Arte. Ma soprattutto un omaggio a Ruzante, il più grande cantore di questo “mondo perduto”, ma che ancora sopravvive tra le pieghe della nostra epoca apparentemente così diversa.

Biglietti: euro 5

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala consiliare

