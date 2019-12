Fine settimana e Vigonza, tutti gli eventi in programma

Di seguito gli eventi del fine settimana a Vigonza.

Sabato 21 dicembre

#Tempopresente 2019/2020 - Voci di Natale: per i diritti e per la pace - Sabato 21 dicembre, ore 21 - Teatro "Quirino De Giorgio"

Per la rassegna #TEMPOPRESENTE teatro danza e musica al Borgo di Vigonza dedicata alla contemporaneità, sabato 21 dicembre alle 21 al Teatro Comunale Quirino De Giorgio è in programma l’ inedito concerto Voci di Natale 2019 per i Diritti e per la Pace, progetto condiviso dal Coro Serenissima di Vigonza e dal Coro Voci Dal Mondo con interpreti provenienti da paesi e continenti diversi. Un inno all’importanza e alla necessità di pace e di diritti.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti - apertura ore 20

Vedi qui per il programma dello spettacolo

Informazioni

info@echidnacultura.it

Tel. 3711926476 - 3409446568

www.echidnacultura-it

Domenica 22 dicembre

Ore 17

Vigonza Strenna 2019: "Emozioni Incanto" - Domenica 22 dicembre, ore 17 - Chiesa di San Vito

Concerto Ensemble vocale "Emozioni Incanto". Ingresso libero

ore 20.45

Vigonza Strenna 2019 : "Concerto Christmas Carol" - Domenica 22 dicembre, ore 20.45 - Chiesa di Perarolo

Concerto dei cori "Voci di Festa" di Perarolo e "Bicinum" di Saccolongo, accompagnati dal Complesso Strumentale di Montegrotto Terme - Orchestra di fiati

