Fine settimana e Vigonza, tutti gli eventi in programma

Di seguito il programma degli eventi del fine settimana e Vigonza.

Sabato 6 Luglio, ore 17

L'Associazione Nazionale Incisori Italiani invita alla visita della Mostra

“4 artisti italiani”

Antonina Grassi, Francesco Anacreonte, Simona Iapichino

La quarta sala è stata dedicata alle opere selezionate dei due concorsi per acquerello e disegno italiano.

che si terrà dal 6 al 28 luglio 2019 al Castello dei Da Peraga a Vigonza.

L'inaugurazione avverrà alle ore 17 di sabato 6 luglio, interverranno il Sindaco Innocente Marangon e l'Assessore alla Cultura Greta Mazzaro

La mostra sarà aperta venerdì sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30 - ingresso libero.

Info web http://www.comune.vigonza.pd.it/vigonza-destate-mostra-quattro-artisti-italiani

Sabato 6 Luglio, ore 21

Vigonza d'estate. Teatro all'aperto

Castello dei da Peraga sabato 6 luglio ore 21

“Chiave per due”

di John Chapman

Compagnia Attori in Prima Linea di Schio (VI)

Un’esilarante commedia degli equivoci, tra mogli, mariti e amanti!

Biglietti: Euro 5

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala consiliare

Info web http://www.comune.vigonza.pd.it/vigonza-destate-teatro-allaperto-chiave-due

Domenica 7 Luglio, ore 18

Vigonza d'Estate. Concerto "Melante e il suo tempo",

Baroque Ensemble Sans Souci

Domenica 7 Luglio 2019 alle ore 18 l'ensemble barocco Sans Souci formato da Giuseppe Nalin oboe barocco, Paolo Tognon fagotto barocco e Marco Vincenzi clavicembalo, terrà un concerto presso la sala consigliare del comune di Vigonza - Castello dei Da Peraga.

I tre musicisti si esibiranno in un programma assolutamente originale e molto coinvolgete imperniato su quattro compositori del Secolo dei Lumi quali furono Telemann, Platti, Handel e Brescianello. Le composizioni, che prevedono l'impiego dell'oboe e del fagotto quali strumenti dialoganti accompagnati al basso dal clavicembalo, sono dei meravigliosi gioielli stilistici compositivi, da cui emergono una serie di fantasiose melodie e virtuosismi strumentali tali da proiettare l'ascoltatore come in una macchina del tempo, nell'epoca galante e prettamente rococò.

Ad accompagnare i vari brani è prevista la lettura di un testo appositamente redatto dallo scrittore e poeta trevigiano Andrea Granziero, basata sull'autobiografia di Georg Philipp Telemann in una trama avvincente costruita su una serie di aneddoti e trame storico - musicali di grande enorme e coinvolgente impatto.

Il Sans Souci è stato formato da Giuseppe Nalin nel 1985 e ha tenuto concerto sedi e festival prestigiosi di tutta Europa, registrando ben 17 CD e circa una ventina di video, con partecipazioni musicali a varie Radio Nazionali europee.

Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Inizio ore 18.

Info web http://www.comune.vigonza.pd.it/vigonza-destate-concerto-melante-e-suo-tempo-baroque-ensemble-sans-souci

Info web

http://www.comune.vigonza.pd.it/

https://www.facebook.com/comunedivigonza/