Gli eventi del fine settimana a villa Draghi

Sabato 10 agosto alle ore 21.30 a Villa Draghi di Montegrotto Terme

"I racconti delle stelle"

Poesia, danza e musica all'aperto a cura del Teatro dei Pazzi

Nella Notte di San Lorenzo il sottofondo musicale degli archi, i movimenti danzati di una ballerina e due voci recitanti affascineranno i presenti, in ammirazione delle Perseidi (le famose lacrime di San Lorenzo) con suggestivi componimenti musicali, poetici e in prosa.

Domenica 11 agosto, nelle cantine di Villa Draghi a Montegrotto Terme, alle ore 18 inaugurazione della mostra

“Locus Amoenus”

della giovane pittrice emergente Chiara Calore.

Il locus amoenus sin dall'età classica è quel luogo incantato dove l'anima poteva ritrovarsi; un luogo abitato da una maestosa e colorata vegetazione.

Petrarca, Boccaccio e Shakespeare hanno a lungo descritto questi ambienti magici che talvolta sembravano appartenere ad un universo parallelo; ma anche in celebri opere d'arte come le delicate ninfee di Monet o nei coloratissimi iris di Vang Gogh.

In un'epoca in cui la società ci vuole frenetici, attivi e dove il tempo scorre alla velocità della luce, Calore, grazie ai suoi quadri idilliaci e naturali, ci guida all'interno di questi luoghi di pace e surreali.

Vi aspettiamo al Vernissage alle ore 18 per gustare insieme un calice di vino, incontrare l'artista e per ammirare i suoi nuovi lavori.

L'evento sarà accompagnato da un intrattenimento musicale che ci guiderà all'interno del percorso espositivo.

cura dei testi Giorgia Munaron

cura ed allestimento Yoann van Parys.

