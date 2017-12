Fine settimana a Y-40® The Deep Joy

Di seguito gli eventi del fine setimana a Y-40® The Deep Joy.

Venerdì 15 dicembre, come di consueto, alle 17 vi sarà la Visita guidata gratuita alla piscina per adulti e bambini per fare scoprire i segreti della struttura di Montegrotto Terme entrata nel Guinness dei Primati per la profondità di 42,15 m e per i suoi 4.300.000 litri d'acqua termale.

La visita consentirà di conoscere i particolari della costruzione attraverso alcuni video, di vedere il dietro le quinte dei giganteschi impianti, il moderno piano vasca e di passeggiare attraverso il tunnel panoramico sospeso a -5 metri sott'acqua dal quale fermarsi a vedere subacquei ed apneisti in allenamento.

Sabato 16 dicembre inizierà lo stage di due giorni con Andrea Zuccari, recentemente confermato come l'italiano più profondo, ovvero ilcampione italiano di apnea che lo scorso agosto ha toccato i -185 metri in no limits a Sharm El Sheikh.

Durante il workshop racconterà i suoi segreti: dalla compensazione agli allenamenti specifici, fino agli esercizi di yoga che gli hanno consentito un aumento della capacità polmonare dai 6 ai 7,5 litri.

Domenica 17 dicembre, sarà nuovamente lo Spettacolo aperto al pubblico della Sirena Ilaria Molinari ad incantare gli spettatori grandi e piccoli alle 12.

La primatista italiana di apnea (-71 metri in free immersion), resa popolare da Y-40® per diventare poi personaggio fisso nella trasmissione "Grand Hotel Chiambretti" di Canale 5, tornerà ad esibirsi nel suo habitat naturale in uno show in apnea sulle musiche a lei dedicate dal pianista Giovanni Allevi.

Dalle 14.30 sarà istruttrice di monopinna per i più piccoli appassionati di apnea che vorranno provare le emozioni acquatiche vissute da sirene e delfini in un workshop a loro dedicato.

Info www.y-40.com