“Fiore di cactus”, stagione di prosa al teatro Marconi di Abano Terme

Si rinnova l’appuntamento con la Stagione Teatrale Città di Abano Terme, che quest’anno vede la collaborazione con le due principali istituzioni regionali: il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e il Circuito Arteven.

Due partners d’eccellenza per garantire sempre una maggiore qualità della proposta, pur mantenendo il tratto distintivo di una programmazione da sempre pensata per il pubblico, nel segno della migliore tradizione della commedia brillante.

“IL TEATRO LI AVVOLGE”, TUTTI GLI SPETTACOLI STAGIONE DI PROSA AL TEATRO MARCONI DI ABANO TERME

Con queste premesse l’edizione 2016/2017 della rassegna "Il teatro li avvolge" porta sul palco del Teatro Marconi sei titoli che garantiranno il massimo divertimento, ma offriranno anche occasioni per riflettere sulle tematiche più disparate, grazie alle interpretazioni di attori molto affermati o di giovani compagnie di altissimo livello.

LO SPETTACOLO

30 marzo, ore 21

Theama Teatro

FIORE DI CACTUS

AUTORE: Pierre Barillet e Jean-Pierre Grédy

CAST: BENEDICTA BOCCOLI | MAXIMILIAN NISI Anna Zago | Aristide Genovese | Piergiorgio Piccoli Claudia Gafà | Matteo Zandonà | Anna Farinello | Federico Farsura

MUSICHE A CURA DI Stefano De Meo

SCENOGRAFIA Adriano Pernigotti

REALIZZAZIONE SCENE Palcobase

LUCI E FONICA Samuel Donà

COSTUMI Rosita Longhin

DIREZIONE TECNICA Claudio Scuccato - Sia Idee

ASSISTENTE ALLA REGIA Federica Bassi

REGIA: Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese

Da un ispido cactus può sbocciare un fiore di straordinaria bellezza, mentre le bugie hanno sempre le gambe corte, specie se chi le racconta vive eternamente nella menzogna. Uno straordinario testo che è diventato ormai un classico della commedia "brillante", un filone teatrale che non è assolutamente da considerarsi "minore", in quanto ha modalità e criteri di realizzazione spesso complicatissimi. Questo tipo di teatro non ha solo la fortuna di avere grande presa sul pubblico, ma spesso riesce a raccontare, senza darlo troppo a vedere, grandi verità sulla vita, sull'amore, sul dolore e su tutte le debolezze umane. Fiore di cactus alterna momenti sentimentali ad altri più scanzonati con grande naturalezza, andando dritto al cuore del pubblico, attraverso una serie di bizzarre storie d’amore che sbocciano fra situazioni fra le più "spinose".

Il dentista Giuliano Foch, scapolo convinto, per evitare il matrimonio fa credere alla sua amante Tonia di avere moglie e tre figli. Ma quando la donna, a causa di un appuntamento mancato, tenta goffamente di togliersi la vita e viene salvata da Igor, il vicino di casa, Giuliano preoccupato promette di sposarla.

Prima però dovrà fingere di divorziare, ma la scrupolosa Tonia vuol esser certa che la moglie del dentista non abbia nulla in contrario e chiede di conoscerla personalmente. Giuliano, prigioniero delle proprie bugie, è costretto a inventarsi una consorte per presentarla a Tonia; la trova in Stefania, la sua burbera infermiera, che dopo un’infelice esperienza sentimentale si è trasformata in una specie di ispido cactus. Alla fine, dopo uno spassoso gioco di divertenti equivoci, il castello di bugie crollerà, e le “affinità elettive” fra i vari personaggi finiranno per trionfare.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

ABBONAMENTO STAGIONE TEATRALE (comprende i sei titoli in programma)

posti platea: 95 euro

posti galleria: 88 euro

ridotto under 26: 70 euro.

L'abbonamento stagione teatrale, solo per gli ex abbonati all’edizione 15/16 che vogliono rinnovare la loro adesione, potrà essere acquistato da venerdì 18 a mercoledì 23 novembre.

La campagna abbonamenti per le nuove adesioni sarà aperta da venerdì 25 novembre a mercoledì 30 novembre sulla base dei posti rimasti disponibili.

Prevendita abbonamenti alla Biblioteca civica di cia Matteotti ad Abano Terme (lun-ven 9-12.30/15-19; sab 9-12.30).

BIGLIETTI SINGOLI

posti platea: 18 euro

posti galleria: 17 euro

diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto.

La prevendita dei biglietti singoli verrà aperta a partire da lunedì 5 dicembre all’Ufficio IAT di Abano Terme in via Pietro d’Abano (isola pedonale)

049.8669055 e online sul sito www.vivaticket.it by Best Union

I biglietti saranno in vendita il giorno dello spettacolo al botteghino del teatro dalle ore 19.

http://www.arteven.it/