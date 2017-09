Mostra mercato "Fiori e Colori" a Piazzola

Torna con la settima edizione "Fiori e colori", la mostra mercato di fiori e piante insolite e rare e delle idee per il giardino, organizzata dagli Amici dei Fiori e dalla Pro Loco di Piazzola sul Brenta.

La manifestazione si svolge il 23 e 24 settembre nella zona di piazza Camerini.

PROGRAMMA

💐 Sabato 23 settembre

dalle 11: apertura mostra mercato con visita e acquisti agli stand espositori

dalle 15.30: incontro con Francesco Da Broi, che illustrerà l’uso officinale delle erbe selvatiche spontanee e presenterà il suo terzo libro “Alla salute naturalmente”

a seguire: incontri con alcuni espositori per consigli su coltivazioni, potature e concimazioni delle varie essenze floreali

ore 18.30: chiusura della mostra

💐 Domenica 24 settembre

dalle 8.30: apertura della mostra mercato con la possibilità di visitare gli stand e acquistare tutte le varietà di piante esposte

Saranno presenti la cooperativa Altra Città con il suo personale e alcuni detenuti delle carceri di Padova che confezioneranno fiori e composizioni in carta riciclata, la fioreria Rizzo Renzo (responsabile provinciale corsi Federfiori) con esibizione di arte floreale e diversi espositori che presenteranno varietà antiche e recuperate di semi orticoli e dei relativi prodotti coltivati e la scuola di acquerello di Tatiana Smirnova.

In occasione dell’evento alcuni vivaisti allestiranno delle aiuole fiorite nello spazio attiguo alla mostra.

MERCATINO

Come ogni ultima domenica del mese, sarà presente in piazza e per le strade del centro anche il MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E COSE D'ALTRI TEMPI in piazza Camerini.

INFORMAZIONI

propiazzola@alice.it

www.propiazzola.it