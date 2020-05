“I fiori che si mangiano”: esplosione di colori e profumi al mercato di Campagna Amica

Sabato all’insegna dei colori e dei profumi ai mercati di Campagna Amica. Domani mattina, sabato 16 maggio, gli agricoltori di Coldiretti saranno presenti a Vigonza, a Tencarola di Selvazzano e al Mercato Coperto di Padova, in via Vicenza 23. Protagoniste le primizie di stagione e soprattutto le ciliegie, una vera delizia in queste settimane in cui la produzione sta raggiungendo il suo picco massimo. Quest’anno, ricorda Coldiretti Padova, la stagione è stata particolarmente favorevole, con un clima ideale per la perfetta maturazione delle ciliegie, minacciate però dagli attacchi degli animali selvatici, dai cinghiali alle gazze.

I “fiori che si mangiano” a Vigonza

Altra novità di questi giorni e la presenza dei “fiori che si mangiano”, deliziose e colorate varietà commestibili, da abbinare soprattutto con gli altri prodotti di stagione per fresche ricette primaverili. Al mercato di Campagna Amica di Vigonza domani Silvia Laura Girotto, titolare con i fratelli dell’azienda agricola SLE Fiori, presenta un vasto assortimento di fiori eduli, pronti per essere assaporati. «Questo è il periodo ideale in cui abbiamo a disposizione numerose varietà. - racconta la giovane imprenditrice - Ecco per esempio la bocca di leone, fiorisce da marzo a ottobre, ed è ottima su insalate, tartine o crostini, ma anche per dare un tocco di colore a primi o secondi, oppure per i dessert come sorbetti e yogurt. Da aprile a giugno troviamo anche il fiordaliso. Non tutti sanno che è “parente” dei carciofi, ne ricorda il sapore e, in alcune regioni italiane, viene tutt’oggi impiegato come ingrediente per frittate e contorni. Da aprile a settembre fiorisce anche il nasturzio, del quale si possono mangiare si possono mangiare le foglie e anche il frutto che assomiglia al cappero. La calendula può essere usata per insaporire e colorare brodi e risotti; i petali hanno infatti proprietà simili a quelle dello zafferano. I bottoni fiorali, conservati sott'aceto, insaporiscono salse, piatti di riso e pasta e carni lesse. Da maggio ad ottobre le rose possono essere impiegate in cucina per profumare dolci, sciroppi e marmellate. Nella cucina mediorientale e nordafricana l'aroma di rosa è impiegato per torte e dolcetti».

