Fish Nic: prelibatezze gourmet, suoni, cocktail, vini e molto altro a Villa Contarini

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1471332033057422/

Sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 17 alle 24, in programma il nuovo appuntamento "Fish Nic" a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta.

Ingressi: posti limitati, acquisto tramite prevendita online.

https://bit.ly/2NswsKu

Dettagli

L’amicizia è il miglior antidoto per questo momento. Un mare di amici si rivedono nel giardino estivo più grande del Veneto e così gli staff dei format più creativi si riuniscono in un collettivo, uniti e accumunati dalla passione per la ricerca musicale, lo stile unico e la creatività, tutto in un weekend, nella splendida cornice di Villa Contarini, coinvolgendo i loro pubblici e dando il meglio della loro offerta musicale, dove il tema del mare diventa il fil rouge, tra prelibatezze gourmet, suoni e suggestioni, affiancati al vintage & handmade market ed un programma di attività gratuite tra wellness e degustazioni.

Con:

Parco Della Musica - Padova : da cinque anni tempio degli eventi musicali estivi di Padova

Cipria: da otto anni good vibes ed happy music che celebrano l'immaginario della Disco Diva secondo le coordinate della creatività al femminile contemporanea.

Funkytown Discogroove: dal 2004 il format epic disco, funky, soul, groove e remixed, residenza dei migliori interpreti internazionali, ospite dalle migliori serate del Peter Pan di Riccione fino ai private party del casinò di Venezia.

Chic Nic: dal 2015 il format che ha rivisitato il pic nic nelle migliori location e ville del territorio. con esclusive programmazioni, musicali, artistiche e culturali.

Il parco più grande del Veneto

Villa Contarini torna a riaprire il parco più grande del Veneto, per accogliervi in 2 giornate immerse in un’esperienza esclusiva. 50 ettari immersi nella natura, per dilazionare e distanziare le presenze, con oltre 2000 sedute, tra salotti lounge, allestimenti vintage all’aria aperta e prati sconfinati, dove potervi sistemare con la vostra coperta e godervi i tramonti estivi, cullati da raffinate selezioni musicali dei migliori selector.

Non solo per chi ama il pesce

2 giorni da vivere in una magica atmosfera, ricca di vibrazioni soul e groove, dove potrete pescare la vostra prelibatezza preferita al sapore di mare (ma non solo), dalle fritturine in olio nuovo alle crudità provenienti dal cuore dell’antico mercato coperto del Sotto il Salone, dai risottini da passeggio ai frutti di mare agli spunciotti alla veneta di pesce preparati dai migliori ristoratori del territorio, assieme a molte altre squisitezze in chiave finger food (senza dimenticare i vegetariani e tutti coloro che non amano il pesce: per loro saranno previste altre pietanze inserite nei menu dei vari food point).

Il tutto servito con una selezione di bollicine e vini vulcanici presso le aree di degustazione vino.

Iniziativa in modalità Covid free, senza rinunciare a tutte le sue unicità:

Prevendite Online

Hostess e stewart di vigilanza e informazione

Servizio delivery al posto

Acquisto cestino

Prenotazione on line gratuita per attività e workshop

Misurazione della temperatura corporea all'ingresso

Aree con dispenser gel igienizzante

Distanziatori presso i chioschi food & beverage

Dotazione di guanti protettivi e mascherine

Area gourmet point: con una selezione di ristoranti per soddisfare tutti i palati con raffinate pietanze a base di pesce (saranno disponibili piatti anche per vegetariani, vegani e per il pubblico che non ama il pesce). Menu a breve online

Area bollicine e degustazioni di vini vulcanici

Area botanical cocktail

Giardino Zen: un’area relax dedicata alla meditazione e ai laboratori gratuiti di yoga, shiatzu, tai chi, totalmente immersi nella natura.

Vintage & Handmade market

Attività wellness gratuite, programma delle giornate, a presto online

Ingresso

Costo: 5 euro (+ diritti di prevendita) ingresso valido per 1 giorno, ingresso prioritario anti assembramento.

I biglietti non sono nominali e non sono rimborsabili.

Bambini: Ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni.

Disabili: Ingresso gratuito e saltafila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

Cani: i cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

Dove

❀ Location:

Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (Padova)

a pochi km da Padova è una delle più grandi e splendide ville venete, la “Versailles italiana”, capolavoro del barocco cinquecentesco, sede dei più importanti eventi culturali e spettacoli del territorio.

Un’inedita cornice che comprenderà la villa, che conta una superficie di oltre 6000 mq per un totale di 144 ambienti, circondata da un vasto parco dal grande impianto scenografico, con 50 ettari ricchi di vegetazione, tra piante secolari, giardini all’inglese, ombrosi viali alberati e piccoli laghetti ricchi di brulicanti specie animali.

Info web

