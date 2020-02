Fisiomorfica, incontro di ricerca sul movimento: "Amy Kohn a brani"

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/135601947661757/

Come ogni anno, Fisiomorfica affida a personalità diverse la conduzione di una serata, all'interno del proprio ciclo di incontri.

Quest'anno, nell'ambito del laboratorio A Brani, torna Amy Kohn, proponendoci di lavorare fisicamente su un pezzo del suo ultmo album, PlexiLusso

La cantautrice, pianista e fisarmonicista americana Amy Kohn è apprezzata da alcuni dei maggiori compositori e produttori della musica moderna: Van Dyke Parks dice che la sua musica è “a dream escape from what's just ordinary” (“una fuga sognante da ciò che è ordinario”) e il leggendario produttore Arif Mardin l'ha scelta come cantante e fisarmonicista nella sua ultima fatica "All My Friends Are Here" insieme ad altri musicisti come Norah Jones, Phil Collins e Carly Simon.

Amy cerca sempre suoni che non ha mai ascoltato e questo si sente attraverso la "bellezza curiosamente strutturata" (Scottish Herald) della sua musica effervescente ed altamente arrangiata.

Il suo ultimo album, PlexiLusso, è stato accolto con entusiasmo, dall’ottima recensione di “All About Jazz” alla selezione di Stuart Maconie su BBC Radio, fino all’inclusione tra i migliori album dell’anno dal programma “Battiti” di Rai Radio 3.

www.amykohn.comhttps://amykohn.bandcamp.com (qui si possono ascoltare tutti i suoi tre album gratuitamente)

L'incontro è aperto a tutti.

L'appuntamento è per lunedì 24 febbraio, nella saletta di via Bajardi 5 a Padova, dalle 19.30

Non perdere l'occasione di conoscere, nella stessa serata, Fisiomorfica e un'eccellente musicista come Amy Kohn

