GreenTone EnoRockBlues Band in concerto al Fistomba Social Park

Mercoledì 15 novembre alle 21.30, per la prima volta sul palco del Fistomba Social Park winter edition, una band nostrana dal nome che evoca antiche reminiscenze vinicole, ma che vi farà assaporare attualissime sonorità fatte di blues, con contaminazioni rock e pop molto raffinate ed esclusive: i GreenTone EnoRockBlues Band.

GREENTONE

Attivi da oltre dieci anni, il loro repertorio spazia tra i migliori pezzi della musica internazionale. Un mix di rockblues in stile Clapton, di pop che ricorda Sting, di atmosfere Floydiane con sound che richiama gli Steely Dan, non dimenticando i ritmi caratteristici di Stevie Wonder.

Il personalissimo arrangiamento di ogni brano fa della GreenTone EnoRockBlues Band un gruppo dai sapori esclusivi, come il clintòn (pronuncia dialettale "grintòn"), l'antico vino "coi baffi".