Marco Pandolfi al Fistomba Social Park

Venerdì 22 dicembre alle 21.30 sul palco del Fistomba Social Park winter edition Marco Pandolfi – voce, chitarra, armonica.

Pur essendo uno degli armonicisti più richiesti, da diversi anni si esibisce soprattutto suonando chitarra e armonica contemporaneamente. Ha rappresentato l’Italia per due volte all’International Blues Challenge di Memphis, TN - nel 2006 con la propria band Marco Pandolfi & The Jacknives e nel 2011 nella categoria “Solo” - e una volta nel 2014 all’European Blues Challenge a Riga in Lettonia.

É stato invitato a suonare in importatnti festival negli Stati Uniti dove ha anche avuto l’occasione di registrare. In tour più volte in Europa, ha collaborato con alcuni dei maggiori musicisti blues a livello mondiale.

Ha all’attivo sei dischi a suo nome e numerose partecipazioni nelle incisioni di colleghi italiani e stranieri. Sarà accompagnato alla batteria da Federico Patarnello e al basso da Massimo Bonotto.

INFORMAZIONI

www.marcopandolfi.com