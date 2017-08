Koma Wave live al Fistomba Social Park

Venerdì 25 agosto alle 21.30 salgono sul palco del Fistomba Social Park, in occasione del compleanno di Lino, i Koma Wave, band padovana degli anni Ottanta.

KOMA WAVE

Come passare dal jazz caldo e avvolgente al funky, al rock, al reggae, al blues e persino al rap.

Come saltare da stringati essenziali racconti metropolitani, a strane storie d'amore, a ironici commenti sull'attualità politica, a improbabili vicende esotiche fra viaggio e sogno.

Il tutto cantato con la Babele dei linguaggi, dalle sovrapposizioni di dialetto, italiano, inglese e spagnolo maccheronico.

L'avventura del concerto dei Koma sembra portare a costruire un piccolo spazio libero, dove la fantasia ripercorre e modella storie note, ripetute, abusate.

Non c'è brano che sfumi senza lasciare un sorriso leggero, beffardo, amaro, sarcastico sulle cose dette.

Lino Gastaldello - chitarra

Carlo Calore - basso

Paolo Pablo Drummadores Bertorelle - batteria

Enrico Santacatterina - chitarra

Carlo Santacatterina - organo

Enrico Dal Bosco - sax