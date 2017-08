Piovesan Acoustic Workers in concerto al Fistomba Social Park

Venerdì 4 agosto alle 21.30 salgono sul palco del Fistomba Social Park i componenti del Piovesan Acoustic Workers.

Un trio di valore, aperto di volta in volta sia alla sapiente collaborazione di alcuni tra i più affermati musicisti jazz attivi nel Nord Est, sia al confronto con un repertorio spesso assai inusuale in questo contesto: accanto ad autori come Evans, Shorter, Gillespie, Rollins, Jobim, Gershwin, Dorham, se ne trovano infatti altri assai meno eseguiti, come Metheny, Corea, Davis, Scofield, ed Hancock.

L’alternanza e, al contempo, l’amalgama di stili così differenti ma contigui, rendono questa formazione capace di performances di innegabile rilievo.

BIGLIETTI

Ingresso 3 euro.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Prenotazione pizzeria http://bit.ly/29vXltI

Pagina http://bit.ly/2sK3blu

