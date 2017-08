Peperoni Felici al Fistomba Social Park

Martedì 8 agosto alle 21.30 salgono sul palco del Fistomba Social Park i Peperoni Felici, Latin Jazz - Afro Reggae.

PEPERONI FELICI

Il soul-reggae afro-latino dei Peperoni Felici in quartetto: la storica band padovana torna a suonare al Fistomba Social Park con una formazione inedita.

Nati negli anni Novanta come tributo alla musica reggae e afro-latina, i Peperoni Felici danno libero sfogo al loro mix di brani ballabili e divertenti, conditi da pezzi propri e arrangiamenti di canzoni italiane e straniere.

Assente Gianni Schiavo, sostiuito da Alberto Bettin all'organo; alla voce Ezzelino “Lino” Gastaledello, Beppe Bertolino alla chitarra, Paolo Andriolo al basso e Marco Campigotto alla batteria.

Agli inizi la band acquistò una certa notorietà partecipando ad alcune manifestazioni, promosse da Amnesty International, in cui realizzò dei tributi in stile reggae, che hanno omaggiato complessi e artisti internazionali come Commodores, Steely Dan, Bee Gees, Ben E. King, Sting, ma anche la canzone italiana di Mogol e Battisti, impreziosendoli con assoli cantati di acid jazz.

